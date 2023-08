Mercoledì 30 Agosto 2023, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:28

Turbolenza in volo: naturalmente il primo consiglio per evitare guai è sempre quello di tenere allacciata la cintura. Poi c'è il pilota di linea australiano (Sydney) Jimmy Nicholson, diventato ancora più noto dopo aver partecipato allo show in tv The Bachelor (in Italia L'uomo dei sogni), con il trucco della bottiglietta rovesciata. Seguitissimo sui social, il suo video su TikTok dopo un travagliato volo sulla Spagna ha superato gli 11 milioni di visualizzazioni. In questo caso il pilota era nel ruolo di un passeggero su un volo diretto a Barcellona. Con lui la neo moglie Holly Kingston conosciuta appunto durante The bachelor. La coppia in viaggio di nozze era seduta verso la coda, "una delle zone peggiori della cabina durante queste turbolenze". Ha detto il pilota classificando quelle "scosse" fra le peggiori mai affrontate in carriera.

«Siamo nella parte posteriore dell'aereo, quindi qui è peggio. Potrebbero trattarsi di tempeste diffuse, quindi loro (i piloti) devono scegliere la rotta di minor turbolenza e attraversarla Dai, l'aereo non cadrà». Rassicurazioni dispensate anche ad altri passeggeri.

Poi ha suggerito di provare il "trucco della bottiglietta d'acqua": la si capovolge, quando è mezzo vuota, per notare che l'acqua in realtà non si «muove (oscilla) poi molto». Un espediente pratico per convincere i passeggeri che la percezione è peggiore della realtà. E poi guardare dal finestrino e agire sul piccolo ugello dell'aria condizionata per ricevere il massimo possibile di brezza fresca.

«Questi piloti meritano un applauso», ha detto infine il pilota australiano.