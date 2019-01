Heathrow, ripresi i decolli: scalo chiuso un'ora per l'allerta drone

Partenze all'aeroporto londinese di Heathrow sospese per un'ora per l'avvistamento di un drone. I volisono ripresi in seguito all'allarme lanciato per il presunto avvistamento di un drone non identificato vicino allo spazio aereo dello scalo. Lo rende noto una portavoce dello stesso aeroporto.



La sospensione. «Come misura precauzionale - ha aggiunto - abbiamo sospeso le partenze mentre vengono condotte le indagini. Ci scusiamo con i passeggeri per gli inconvenienti che questo potrà comportare».



Fra il 19 e il 21 di dicembre centinaia di voli sono stati annullati all'altro aeroporto di Londra, Gatwick, per l'avvistamento di droni. Sulla vicenda non è mai stata fatta pienamente chiarezza e non è stato individuato alcun responsabile.





