Lunedì 8 Aprile 2024, 12:32 - Ultimo aggiornamento: 12:38

Comincia oggi, 8 aprile, l'annunciato dispiegamento di militari tedeschi in Lituania. A darne notizia è il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius: «È un giorno importante per la Bundeswehr. È la prima volta che dispieghiamo in forma permanente un'unità di questo tipo fuori dalla Germania», ha dichiarato nel corso di una cerimonia in occasione della partenza di un primo distaccamento formato da una ventina di militari, che saranno poi raggiunti dagli altri a partire dai prossimi mesi.

Lituania, arrivano i militari tedeschi

Dopo l'attacco russo contro l'Ucraina, il governo tedesco si è impegnato a schierare in Lituania un'unità pronta al combattimento con capacità indipendenti. La brigata dovrebbe essere operativa entro il 2027. È prevista una presenza permanente di circa 4.800 soldati e circa 200 civili della Bundeswehr, che potranno portare con sé le proprie famiglie.

Il primo distaccamento è partito oggi per il Paese baltico insieme al capo di Stato maggiore dell'esercito, il tenente generale Alfons Mais. A Vilnius, i primi membri della brigata saranno ricevuti dal ministro della Difesa lituano Laurynas Kasciunas. Questo comando iniziale dovrebbe crescere fino a raggiungere una forza di circa 150 unità entro il quarto trimestre del 2024. Le altre unità cominceranno a schierarsi dopo l'entrata in servizio ufficiale della brigata - che prenderà il nome di Panzerbrigade 45 - nel 2025.

Cremlino: «Dispiegamento fonte di tensioni»

Non si è fatta attendere la risposta della Russia. Il Cremlino vede «negativamente» lo stazionamento di soldati tedeschi in Lituania e lo considera «la continuazione di un'escalation di tensioni che crea focolai di pericolo» per la Russia «al confine» richiedendo «di adottare misure speciali di "sicurezza"». Lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax.