Lituania, dispiegamento di militari tedeschi sul territorio

Il ministero della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha espresso soddisfazione per lo stazionamento della nuova unità dell'esercito tedesco in Lituania. «È un giorno importante per la Bndeswehr. È la prima volta che cominciamo a stazionare in modo duraturo una unità del genere al di fuori della Germania», ha affermato. Per ora saranno inviati venti soldati, ma in futuro è previsto un aumento. «So che c'è ancora molto da fare sul posto», ha aggiunto facendo riferimento alle infrastrutture, alle caserme e agli appartamenti. «Ma faremo tutto il possibile perché la brigata sia attrezzata nel modo adeguato», ha concluso.