Lady Gaga scende le scale del palco allestito e intona le note dell'inno usando un microfono color oro, vestita con una lunga e larga gonna rossa e una maglia nera: una interpretazione da brividi, intensa e commovente: è il suo personale regalo al nuovo presidente degli Stati Uniti. Una volta terminato si ferma per pochi secondi a salutare Joe Biden e Kamala Harris e allora si nota anche il suo outfit: «Lady Gaga ha portato lo show», commenta lo stilista Renato Balestra.

«La prima cosa a caldo che posso dire è che dal lato estetico è tutto molto in sordina, molto dimesso. A parte Lady gaga, che ha portato show e spettacolo, non c'è nessuna persona eclatante, nessun look degno di nota. Meno lustrini rispetto a quella di Trump e Melania: speriamo che implichi più sostanza». A dirlo all'Adnkronos, commentando la cerimonia dell' Inauguration Day di Joe Biden alla Casa Bianca, è lo stilista Renato Balestra.

Dopo Lady Gaga, sul palco dell'Inauguration Day è la volta di Jennifer Lopez, che si è esibita in un medley di 'This land is your land', la celebre canzone di protesta Woody Guthrie e della più tradizionale 'America the beautiful'.

