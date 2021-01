Biden, il giuramento in diretta. Trump e Melania lasciano la Casa Bianca mano nella mano: «In qualche modo torneremo»

Il giorno è arrivato: oggi, 20 gennaio, il presidente eletto Joe Biden si insedierà alla Casa Bianca dando il via ufficiale al suo mandato e a quello della sua vice Kamala Harris. Una cerimonia atipica, in una Washington deserta e blindata. Immense le misure di sicurezza per scongiurare scontri e violenze, come quella avvenute il 6 gennaio a Capitoll Hill. Donald Trump e Melania hanno lasciato mano nella mano la residenza presidenziale: non saranno all'Inauguration Day. «Sono stati quattro anni incredibili», ha detto Trump prima di imbarcarsi con la moglie alla volta di Mar-a-Lago, in Florida. ​Il primo discorso di Joe Biden da presidente non tratterà di Donald Trump, ha assicurato Jen Psaki, futura portavoce della Casa Bianca. «Questo sarà un discorso che guarda avanti», incentrato sul tema dell'unità, ha detto alla Cnn. «Occupiamo meno tempo a parlare, pensare e a preoccuparci di Trump di quanto pensi la gente», ha sottolineato Psaki.

APPROFONDIMENTI WASHINGTON Washington, Donald Trump e Melania lasciano la Casa Bianca MONDO Inauguration day, Washington blindata: i militari intorno al Congresso WASHINGTON Trump concede la grazia a Steve Bannon il suo ex stratega accusato di... WASHINGTON Usa, l'ultima scortesia di Trump: ad accogliere i coniugi Biden... MESSICO Il presidente messicano a Joe Biden: «Gli Usa collaborino per... VIDEO Melania Trump, il discorso di addio: «Essere la first lady il... STATI UNITI Donald Trump revoca bando viaggi dall'Europa e dalla Gran... USA Donald Trump pensa al lancio di un nuovo partito e concede la grazia...

L'ultimo discorso di Trump

Lasciata la Casa Bianca, Trump e Melania raggiungono la base militare di Andrews, alle porte della capitale, per una cerimonia di commiato. Vengono salutati dai cori dei di fan e da salve di cannone. «Sono stati quattro anni incredibili, abbiamo raggiunto tanti risultati insieme», dice Trump nel suo ultimo discorso. «Abbiamo tagliato le tasse, abbiamo snellito la burocrazia. Abbiamo centrato molti obiettivi», prosegue mentre i suoi sostenitori cantano 'We Love You'. «We love you too, dal profondo del mio cuore», risponde Trump. «Abbiamo sviluppato un vaccino» contro il Covid «in pochi mesi, un miracolo medico», continua. «È stato un onore e un privilegio essere il vostro presidente». Poi la promessa: «Ritorneremo, in qualche modo. Continuerò a lottare per voi. Ci vediamo presto». «Auguro buona fortuna e successo alla nuova amministrazione. Abbiamo il più grande Paese e la più grande economia del mondo» Fra la piccola folla ci sono tutti i figli di Donald Trump, da Ivanka a Tiffany, passando per Eric e Donald Jr. L'atmosfera è più da comizio che da discorso di commiato. «È stato un grande onore essere la vostra First Lady», dice Melania. Dopo il breve discorso di addio del presidente uscente, la coppia si è imbarcata per Mar-a-Lago. Secondo indiscrezioni, il presidente starebbe pensando di creare un suo partito, il 'Patriot Party' ma molto dipenderà dalle sue vertenze legali, a partire dall'impeachment.

La nota di Trump per Biden

Donald Trump ha lasciato una nota per Joe Biden alla Casa Bianca. Lo riferisce la Cnn citando una fonte dell'amministrazione.

Biden e Harris alla messa bipartisan

Mentre Donad Trump lascia la Casa Bianca, Joe Biden è a messa con i leader del Congresso, sia democratici che repubblicani. La futura portavoce della Casa Bianca, Jan Psaki ha sottolineato quanto il nuovo presidente considerasse importante la presenza di una delegazione bipartisan alla messa nella Cattedrale di San Matteo a Washington, come segnale «di un nuovo cammino» di unità politica e riconciliazione. Al rito religioso, prima dell'insediamento di Biden come presidente, i leader repubblicano e democratico del Senato, Mitch McConnell e Chuck Schumer, la speaker della camera Nancy Pelosi e il leader dei deputati repubblicani Kevin McCarthy. Biden e la vice presidente eletta Kamala Harris sono accompagnati dai rispettivi coniugi, Jill e Douglas Emhoff.

Cia: con Biden dialogo per superare crisi dazi

Superare l'impasse nelle relazioni commerciali tra Ue e Stati Uniti creata dai dazi Usa per la questione Airbus-Boeing e trovare una soluzione sulla digital tax per inaugurare una nuova stagione di collaborazione, con l'obiettivo di sostenere l'export Made in Italy, in primis agroalimentare, che già combatte con gli effetti della pandemia. Questo l'auspicio di Cia-Agricoltori Italiani, lanciato nel giorno dell'insediamento ufficiale di Joe Biden alla Casa Bianca.

«L'agroalimentare è un settore particolarmente sensibile agli scambi commerciali, con un export che vale oltre 42 miliardi di euro nel 2020 -spiega il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino - e proprio gli Stati Uniti rappresentano un mercato assolutamente strategico per le esportazioni di cibo e bevande tricolori, con una crescita del 5,2% tra gennaio e novembre e un valore complessivo vicino ai 5 miliardi. Per questo, ci auguriamo che la nuova amministrazione Biden segni un ritorno al dialogo e al multilateralismo, attraverso accordi e decisioni condivise sulla vicenda Airbus e Boeing e sulla tassazione dei servizi digitali, per sorpassare l'incubo dazi doganali e ampliare, invece, le opportunità di creare ricchezza attraverso l'export, prima di tutto quello agroalimentare». Ancora di più in questa fase storica, segnata anche dalla Brexit, «è urgente favorire accordi commerciali multilaterali e bilaterali», conclude Scanavino.

Ultimo aggiornamento: 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA