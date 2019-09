Meghan in visita alla moschea in Sudafrica indossa il velo per la prima volta

Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, oggi ha indossato un velo mentre era in visita con il principe Harry nella prima e più antica moschea del Sudafrica. Per celebrare l'Heritage Day, un giorno festivo in Sudafrica celebrato il 24 settembre quando la nazione riconosce la sua cultura, diversità e tradizioni, il Duca e la Duchessa hanno fatto visita alla Moschea Auwal a Bo-Kaap, Città del Capo, dove hanno incontrato i leader della fede prima di fare una passeggiata nel quartiere. Meghan si è cambiata dai suoi abiti casual e si è coperta la testa con una sciarpa, indossava un lungo abito che spazzava il pavimento.



Anche il principe Harry si è fermato per togliersi le scarpe prima di entrare. La coppia ha incontrato l'imam Sheikh Ismail Londt e il leader della comunità musulmana, Mohamed Groenwald, e incontrerà un gruppo di leader della fede, tra cui un rappresentante della Chiesa d'Inghilterra, il rabbino capo e leader della gioventù ebraica, cristiana e musulmana, nonché studenti che hanno partecipato allo scambio interreligioso Londra-Città del Capo. Costruita nel 1794 durante l'occupazione britannica del Capo di Buona Speranza, la Moschea Auwal è la prima e la più antica moschea del Sudafrica.

