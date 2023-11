Israele: «Gaza, 50 ostaggi per 150 detenuti». Hamas d’accordo: «Ne rilasciamo 10 al giorno»

di Mauro Evangelisti

«Spero che avremo buone notizie fra breve sugli ostaggi» dice il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu parlando a un reparto dell’esercito poche ore prima della convocazione del Gabinetto di guerra e della riunione di Governo che devono ratificare l’intesa con Hamas sul rilascio di una cinquantina di prigionieri in cambio di una tregua di quattro o cinque giorni e del rilascio di 150 palestinesi rinchiusi nelle carceri. Gli ostaggi inseriti nell’intesa sono bambini e donne, tutti con passaporto israeliano.

E gli stranieri? Saranno i rispettivi governi a trattare e completare i negoziati con l’organizzazione terroristica.

Ma nella maggioranza che sostiene il governo, rapidamente, emergono voci contrarie. Soprattutto dall’estrema destra tanto che in serata i media parlano di «drammatica riunione dell’esecutivo» in cui Netanyahu ha scandito questa frase: «Vorrei che fosse chiaro: la guerra non si ferma dopo il “cessate il fuoco” per gli ostaggi. Continueremo finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi: eliminare Hamas, liberare tutti gli ostaggi, garantire che non ci sarà alcuna minaccia per Israele a Gaza».



DIVISIONI

Dice il partito Otzma Yehudyt per bocca del suo leader, il ministro per la Sicurezza nazionale, il super falco Itamar Ben-Gvir: «Questo accordo potrebbe provocare al disastro. Israele commetterà nuovamente un grave errore simile all’accordo Shalit». (Intesa del 2011 quando per ottenere il rilascio di un soldato nelle mani di Hamas furono liberati un migliaio di prigionieri palestinesi). Sotto accusa anche un altro dettaglio: Israele accetta di fermare per sei ore al giorno i droni dell’intelligence «e questo metterebbe in pericolo le forze di terra a Gaza». Contrario un altro partito della destra, il Sionismo religioso guidato dal ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich: l’accordo «è dannoso per la sicurezza d’Israele» e abbandonerà al loro destino gli altri ostaggi. La pensa diversamente il ministro Benny Gantz, leader di un partito centrista: «La liberazione degli ostaggi aiuterà Israele a vincere la guerra».

Times of Israel calcola i numeri per l’approvazione dell’accordo: «Il governo ha la maggioranza in un gabinetto di 38 persone nonostante l’opposizione dei partiti di estrema destra che insieme detengono sei voti». La decisione di accettare un accordo mediato dal Qatar e auspicato dal presidente americano Biden aggraverà le divisioni in Israele. Da Hamas, tramite Al Jazeera, Khalil al-Hayya, membro dell’ufficio politico fa sapere: «La palla è nel campo di Israele. Le prossime ore sono decisive». In questa fase l’accordo concede oggettivamente un vantaggio ad Hamas: potrà riorganizzarsi in questi quattro o cinque giorni di tregua e vantare con l’opinione pubblica palestinese il risultato della liberazione di 150 prigionieri tenuti nelle carceri israeliane. E comunque manterrà un’arma di ricatto consistente, visto che si presume che restano altri 190 ostaggi.



MEDICI

Tutto questo mentre le azioni dell’esercito israeliano hanno oggettivamente ottenuto risultati, portando al controllo della parte settentrionale della Striscia e all’eliminazione di diversi leader dell’organizzazione terroristica. Ieri Medici senza frontiere ha denunciato: «Siamo inorriditi dall’uccisione di due nostri medici, il dottor Mahmoud Abu Nujaila e il dottor Ahmad Al Sahar, e di un terzo medico, il dottor Ziad Al-Tatari, a seguito di un attacco all’ospedale di Al Awda, uno degli ultimi ospedali funzionanti nel Nord della Striscia di Gaza». Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha lanciato un monito a Israele: gli Usa non sostengono le attività dell’esercito a Sud della Striscia a meno che non ci sia «un piano chiaramente articolato su come proteggere la vita dei civili».

Per Israele proseguono i combattimenti anche al Nord, visto che anche ieri ci sono stati scontri con Hezbollah. L’esercito dello Stato ebraico ha bombardato il Sud del Libano, uccidendo quattro civili (tra cui due giornalisti) e cinque componenti di Hamas. E ieri pomeriggio sono ricominciati i lanci di razzi sia da Gaza sia dal Libano meridionale verso diverse città israeliane, compresa Tel Aviv, dove con un rituale ormai quotidiano si sono sentite le sirene d’allarme e la gente è stata costretta a correre nei rifugi, mentre il sistema di difesa Iron Dome entrava in azione intercettando almeno cinque razzi.