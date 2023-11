Israele verso il cessate il fuoco? La trattativa con Hamas sulla tregua: accordo vicino. «Scambio di ostaggi in cambio di giorni di pausa»

Aggiornamenti in evidenza

Guerra Israele, la diretta di oggi martedì 21 novembre. Prima le bombe, riferiscono i media palestinesi, poi i proiettili contro chiunque cercasse di mettersi in salvo scappando dall'edificio. Bersaglio dell'offensiva israeliana, ieri mattina, è stato l'ospedale indonesiano a nord di Gaza, nei pressi del campo profughi di Jabalia. Tre comandanti di Hamas sarebbero stati uccisi, dichiara Israele, che non aggiunge dettagli se non che il suo esercito continua ad attaccare «terroristi» e «infrastrutture terroristiche» all'interno della Striscia.

Le vittime

Fronte a sud

A fornire i numeri è invece il ministero della Sanità a Gaza, gestito da Hamas: nell'operazione «hanno perso la vita almeno 12 persone e ci sono circa 700 civili all'interno dell'ospedale, tra medici e pazienti». Mustafa Barghouti, fondatore e leader del partito Iniziativa nazionale palestinese, ha diffuso un messaggio su X riferendo che le bombe hanno colpito il secondo piano della struttura, realizzata dall'organizzazione benefica indonesiana MER-C. «Sono morti diversi malati e i loro familiari», oltre a coloro che avevano cercato un rifugio, «molti i feriti tra cui alcuni dottori». Nel policlinico, riportano i canali locali, è saltata la corrente, i carri armati dell'Idf hanno circondato l'edificio e le truppe sparerebbero a chiunque tenti di fuggire. «L'esercito israeliano sta assediando l'ospedale indonesiano - afferma il portavoce del ministero della Sanità, Ashraf al-Qidre - Temiamo che lì accada la stessa cosa che abbiamo visto ad al Shifa». Il più grande ospedale della Striscia è accerchiato e occupato da dieci giorni, qui sotto secondo gli israeliani si nasconderebbero alcuni capi di Hamas responsabili dei massacri del 7 ottobre. Il 5 novembre l'Idf ha reso noto che al Shifa è «utilizzato da Hamas per nascondere un centro di comando e controllo sotterraneo» e ha diffuso un filmato che mostra «un tunnel del terrore lungo 55 metri e profondo 10 che prova chiaramente come numerose zone del complesso siano utilizzate da Hamas a copertura delle attività terroristiche», dice il portavoce militare di Gerusalemme Daniel Hagari. Le telecamere a circuito chiuso hanno inoltre ripreso i miliziani portare all'interno alcuni ostaggi, un prigioniero nepalese e un tailandese. Hamas nega le accuse - «Pura menzogna», ribatte il direttore del ministero della Sanità Mounir el-Boursh - così come MER-C e il personale che vi lavora. Tranne un medico che, protetto dall'anonimato per evitare ritorsioni contro i colleghi, racconta in un'intervista a France 24 la sua esperienza allo Shifa avvenuta tre anni fa. «C'era un'ala alla quale non dovevo avvicinarmi. Se lo avessi fatto, avrei corso il rischio di essere colpito da spari». Il dottore ha obbedito, «ma ho visto alcuni personaggi che non erano dottori, dall'aspetto losco, entrare e uscire continuamente. C'era una corsia che conduceva a un seminterrato. Se il 10% dello staff era terrorizzato da possibili attacchi aerei israeliani, il 90% lo era di essere perseguitato da Hamas». Le condizioni all'interno dell'ospedale sono terribili. All'inizio dell'assedio i neonati prematuri ricoverati erano 39, domenica scorsa i 31 bambini ancora in vita sono stati trasferiti al policlinico Ahli Emirates di Rafah, nel sud della Striscia, e un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità spiega che tutti lottano contro gravi infezioni. Questo spiegherebbe perché solo 28 di loro ieri hanno raggiunto l'Egitto. Un dato ancora più triste nella Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: «Le bambine e i bambini hanno diritto a pari opportunità nella vita. Hanno diritto alla pace», riflette il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'interno di al Shifa rimangono ancora 250 pazienti gravemente feriti, mentre 66 bambini malati provenienti dagli altri ospedali di Gaza saranno curati in Turchia. L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) fa sapere che il numero di sfollati nella Striscia è di circa 1,7 milioni di persone, oltre la metà della popolazione che prima dell'aggressione di Hamas contava due milioni di abitanti. Per Antonio Guterres «stiamo assistendo a un'uccisione di civili che non ha eguali ed è senza precedenti in qualsiasi conflitto da quando ricopro la carica di Segretario generale dell'Onu».

E mentre la Casa Bianca parla di «accordo per gli ostaggi mai così vicino» (e Hamas la smentisce) i combattimenti proseguono, i razzi da Gaza sono una minaccia costante e ieri le sirene d'allarme hanno risuonato per il secondo giorno consecutivo a Tel Aviv e nel centro del Paese, costringendo la gente a correre nei rifugi.

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, non esclude che, dopo avere raggiunto i propri obiettivi nel nord della Striscia, l'Idf possa estendere le operazioni al sud. Epicentro Khan Yunis, che in tempi normali contava 150 mila abitanti e ora ha ampie zone distrutte ed edifici sventrati dalle bombe. Da giorni i media israeliani avanzano l'ipotesi che proprio da qui potrebbero agire nell'ombra il leader politico di Hamas, Yahya Sinwar, e il suo comandante militare Mohammed Deif. «Da ieri la fila per il pane si è allungata di dieci volte», lamentano gli abitanti. «Cosa potremmo fare se comparissero i carri armati israeliani? Scappare in mare?».

Claudia Guasco