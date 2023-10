Israele è in guerra: morti più di 700 israeliani e 400 palestinesi. Tank verso Gaza. Si muovo anche gli Usa

di Mauro Evangelisti

Attesa per l’invasione di terra nella Striscia di Gaza dell’Esercito israeliano mentre si aggrava il bilancio delle vittime dopo l’attacco con missili, droni e raid dei terroristi: almeno 700 vittime e quasi 2.300 feriti tra gli israeliani, molti sono gravissimi. Tra i palestinesi, i morti sono più di 400, i feriti 2.200. Ma rischiano di essere i numeri parziali di una guerra che non sarà breve.

Israele, c'è il rischio che la guerra coinvolga altri Paesi? I razzi di Hezbollah aprono il fronte Nord

OBIETTIVI

«Faremo tutto il necessario per proteggere la nostra gente e ripristinare la sicurezza» dice in serata il generale Daniel Hagari, portavoce dell’Idf, le forze di difesa israeliane.

I combattimenti negli insediamenti a ridosso della Striscia di Gaza, dove i terroristi di Hamas sabato hanno fatto irruzione uccidendo e catturando militari e civili, proseguono. La caccia a quelli che l’Esercito israeliano definisce «infiltrati» va avanti, «le nostre forze hanno combattuto alla periferia del confine di Israele con Gaza per liberare l’area». E una cinquantina di aerei dell’aviazione ha bombardato di nuovo a Beit Hanoun: «L’Air Force sta operando a pieno regime, con migliaia di riservisti pronti». In rete circolano i video dei riservisti schierati a ridosso della Striscia che cantano l’inno. Nei cellulari dei palestinesi che vivono a Gaza stanno arrivando messaggi di testo e audio di Israele che avverte: evacuate, andate via, vi abbiamo avvisato. Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir chiede a «tutti i cittadini israeliani idonei di armarsi. Chi non ha precedenti penali o problemi di salute potrà ricevere il porto d’armi in una settimana tramite una intervista telefonica». Altri appelli ai residenti degli insediamenti israeliani di Sderot (dove ieri sono stati segnalati ancora terroristi): restate nelle case. Nella notte tra sabato e domenica colonne di tank sono giunte ai confini con la Striscia. Tutti questi elementi fanno pensare che le forze armate stanno preparando l’avanzata di terra dentro Gaza, dopo la risposta degli attacchi aerei che hanno distrutto edifici usati da Hamas. Gli attacchi, però, vista anche la densità della popolazione, hanno causato anche la morte di civili.

Entrare dentro Gaza, 350 chilometri quadrati in cui vivono poco meno di 2 milioni di persone, è un’azione probabile ma densa di insidie, tenendo anche conto che nei tunnel e nei seminterrati delle case cadenti sono tenuti prigionieri almeno 100-150 ostaggi. Israeliani, soldati e civili, ma anche stranieri, americani, tedeschi, messicani, nepalesi, thailandesi, perché Hamas (ma anche Jihad islamica e Brigate dei Martiri di Al Aqsa) nella spietatezza dell’assalto di sabato ha preso chiunque, dai giovani che si stavano divertendo durante un festival musicale nel deserto agli immigrati asiatici che erano in Israele per lavorare. Hamas, che ha ufficialmente ringraziato l’Iran per il sostegno ricevuto, si aspetta l’irruzione dell’esercito israeliano. Dice che risponderà, ha inviato «nuove armi e uomini per rinforzare lo schieramento di chi è già entrato in Israele». Non solo: nel territori di Israele ci sono almeno due cellule dormienti di Hamas che potrebbero seminare panico, morte e distruzione a Tel Aviv. L’azione di sabato era stata preparata per lunghi mesi. La risposta dell’Esercito israeliano deve essere soppesata proprio per valutare per tempo cosa hanno in mente i vertici di Hamas: i bombardamenti dell’aviazione e l’irruzione nella Striscia erano prevedibili, dunque il piano dei palestinesi potrebbe avere già contemplato una serie di contromisure. L’obiettivo dell’Esercito israeliano sarà decapitare le organizzazioni terroristiche, ma bisognerà capire quanto in profondità si potrà arrivare, quale sarà l’estensione delle zone interessate dal blitz.

COLONNE

Non solo: le stesse immagini dei carri armati in viaggio verso Sud, i tank Merkava, sono state viste anche verso Nord, perché Israele non può permettersi di sottovalutare al confine settentrionale con il Libano, possibili attacchi degli hezbollah filo iraniani che già ieri hanno lanciato razzi contro tre postazioni israeliane. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ordinato l’evacuazione delle comunità vicino al confine con il Libano per prevenire un’emergenza simile a quella di sabato nel Sud, nei pressi del confine con la Striscia di Gaza. Ieri pomeriggio, quando in Italia non erano ancora le 15, il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha votato la messa in stato di guerra. Vuole dire che si possono intraprendere «attività militari significative».

Le immagini della ferocia dell’assalto agli insediamenti e ai kibbutz israeliani, le ragazze uccise senza pietà, i bambini rapiti, le centinaia di cadaveri lasciati nel deserto dove si stava svolgendo il festival musicale, hanno inevitabilmente saldato il sostegno dell’opinione pubblica israeliana, ma anche di molti Paesi occidentali, a una risposta molto forte. «Hamas è stato più barbaro e più brutale dell’Isis - ha detto il generale Daniel Hagari - lasciatemi essere chiaro: Israele risponderà con determinazione e forza a questi crimini di guerra immotivati». Il ministro della Difesa, Yoav Gallant: «Le regole della guerra sono cambiate. Il prezzo che la Striscia di Gaza pagherà sarà molto alto, e cambierà la realtà per generazioni». Gli Stati Uniti ieri hanno confermato il sostegno a Israele. Biden invierà importanti quantitativi di armi. Spiega il sito Politico: «Un’opzione che la Casa Bianca potrebbe prendere in considerazione è quella di rilasciare una riserva poco conosciuta di munizioni americane immagazzinate in Israele. Le armi sono destinate agli Stati Uniti per l’uso nei conflitti in Medio Oriente, ma gli Usa hanno anche consentito a Israele di accedere alle munizioni in caso di emergenza». Non solo. La Marina Usa avvicinerà a Israele alcune navi sia per solidarietà al Paese sia per eventuali operazioni di evacuazione di cittadini statunitensi. In particolare la portaerei a propulsione nucleare Uss Gerald R. Ford, che, secondo la Cnn, «stava navigando con la Marina Italiana a inizio della settimana appena conclusa, si dirigerà verso Israele, accompagnata da cacciatorpediniere e incrociatori lanciamissili».

Aggiunge la Cnn: «Gli Stati Uniti stanno inoltre adottando misure per rafforzare la presenza di aerei da combattimento nella regione, compresi gli squadroni di F-35, F-15, F-16 e A-10». La Germania intanto taglia gli aiuti ai palestinesi. «Questi attacchi contro Israele segnano una frattura terribile. Ora rivedremo il nostro intero impegno per i territori» dice il ministro dello Sviluppo, Svenja Schulze.