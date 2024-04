Perchè Iran attacca Israele: è la prima volta nella storia. Domande e risposte sulla guerra in Medio Oriente

Perché l'Iran ha attaccato Israele?

L'Iran ha lanciato droni e missili verso Israele dopo aver giurato ritorsioni per un attacco mortale al suo consolato nella capitale siriana Damasco. Israele non ha mai dichiarato di aver effettuato l'attacco al consolato, ma è opinione diffusa che il raid si possa attribuire allo Stato ebraico. Poche ore fa a domanda diretta di una giornalista della BBC, il portavoce del governo israeliano ha risposto circostanziando il raid e dicendo che «quello non era un consolato bensì la posizione militare delle forze iraniane riferibili ad Al Quds».

"We will continue to do what we need to do to defend our nation"



Israeli government spokesperson Avi Hyman says a strike on Iran's embassy in Syria was "definitively" not an attack on "an embassy" but on forces "seeking harm on Israel"

