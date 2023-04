L'isola di Barlocco in vendita per 170mila euro: centinaia le offerte arrivate da parte di persone e aziende per acquistarla

Chi non ha mai immaginato di acquistare un isola tutta per sé e vivere lontano da tutto e tutti? Da oggi il «sogno» può diventare realtà per circa 190 dollari (170 mila euro, ndr.). Situata appena al largo della costa meridionale della Scozia, l'isola di Barlocco è in vendita: le offerte per il suo acquisto sono arrivate in centinaia, sia da privati che da aziende.

«C'è ancora un sentimento molto romantico legato al possedere la propria isola privata scozzese, dove si può sfuggire alla frenesia della vita quotidiana e godersi un po' di pace e tranquillità nello scenario più bello del mondo», ha dichiarato in un comunicato Aaron Edgar del Galbraith Group, l'agente che si occupa della vendita. È improbabile che l'acquirente sia un pendolare. La città più vicina dista circa 9 chilomentri e la stazione ferroviaria più vicina è quella di Dumfries, a un'ora di autobus dalla città. Londra ed Edimburgo distano rispettivamente più di 525 e 160 chilomentri. Con erba verde e affioramenti rocciosi che si estendono fino al mare, l'isola copre un'area di circa 25 acri, ma non ci sono edifici, solo uno stagno allagato che fornisce acqua al bestiame e alla fauna selvatica nei mesi invernali.

Secondo l'annuncio, nessuno ha mai richiesto il permesso di costruire sull'isola, quindi spetterebbe all'acquirente indagare sulle possibilità di sviluppo con le autorità locali. Durante la bassa marea, l'isola può essere raggiunta a piedi, in trattore o in quad. Nel resto del tempo, c'è una spiaggia di ciottoli dove si possono ancorare le barche: «la base perfetta per esplorare l'isola, nuotare nell'acqua fredda... e fare un picnic vicino l'acqua», aggiunge Edgar. Si trova in un Sito di Speciale Interesse Scientifico - un'area del Regno Unito definita di particolare interesse per le rare specie di fauna o flora che contiene - ed è un rifugio per tutti i tipi di fauna selvatica, compresi i grandi gabbiani dal ciuffo e piante rare come la lavanda di mare e l'orchidea profumata. L'agente si aspetta un grande interesse per questo regno in miniatura. «Abbiamo riscontrato una forte domanda da parte di persone ma soprattutto privati nazionali e internazionali per intere isole private, avendo gestito la vendita di diverse isole in Scozia», ha dichiarato Edgar.