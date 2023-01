Maldive da incubo, coppia viene abbandonata sull'isola deserta: «È arrivato un ciclone. Come un film horror»

Maldive da incubo per una coppia di italiani. Durante un'escursione sono stati accompagnati su di un'isola deserta. "Una lingua di sabbia più che altro", come dice la ragazza nel filmato. L'accompagnatore, però, li ha lasciati lì e poi è sparito. La coppia si è preoccupata quando non l'ha visto tornare e, sopra di loro, il tempo era sempre più minaccioso. Ha iniziato a diluviare e si è alzato anche il vento.

Crociera da incubo, in Australia centinaia di passeggeri bloccati sulla nave da una settimana. «Sullo scafo alghe pericolose»

Maldive da incubo, le foto e i video con il drone

Tra gli utenti, c'è chi è insospettito e chiede perché stavano facendo video con il drone se erano impauriti. Loro rispondono che la situazione è iniziata a essere preoccupante solo dopo, con il meteo che peggiorava. Peraltro non avevano modo di chiamare nessuno perché il telefono non prendeva. Fortunatamente l'imbarcazione con il signore è poi tornata e sono stati recuperati e portati al resort. Ma si sono imbattuti in un'esperienza che non dimenticheranno facilmente.