Prima dell'attacco iraniano dove era il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu? Si sarebbe trasferito con la moglie Sara nella villa di lusso di Simon Falic a Gerusalemme: un posto sicuro che disporrebbe anche di un bunker speciale, fortificato. Lo riportano Time of Israel e il Jerusalem post.

Dov'era Netanyahu prima dell'attacco? Media: «In una villa di lusso con rifugio antimissilistico»

Simon Falic è un uomo d'affari ebreo americano, presidente di Duty Free Americas, e la sua villa si trova nel quartiere Talpiot di Gerusalemme, è una proprietà che i coniugi Netanyahu hanno utilizzato a intermittenza negli ultimi anni e dispone appunto di un rifugio missilistico avanzato. Falic, figlio di una delle più grandi famiglie americane donatrici di Netanyahu, è uno stretto amico di famiglia. Come Walla! ha rivelato per la prima volta nel 2021, dopo aver iniziato a ricoprire il ruolo di leader dell'opposizione e aver lasciato la residenza ufficiale di Balfour Street, ancora in fase di ristrutturazione, Netanyahu e la sua famiglia hanno iniziato a utilizzare spesso la casa della famiglia Falic.

Esercito di Israele: «Intercettato 99% dei droni e dei missili lanciati dall'Iran»

La villa è stata utilizzata dai coniugi Netanyahu inizialmente subito dopo l'inizio della guerra e l'attacco di Hamas del 7 ottobre.

Hanno alternato questa residenza con la loro casa privata a Cesarea. Negli ultimi mesi, tuttavia, sono tornati a vivere nel loro appartamento privato in Gaza Street a Gerusalemme.

Lo scorso fine settimana, sullo sfondo dei timori dell'imminente attacco iraniano, la coppia ha rirpeso in considerazione di traslocare a casa dell'amico. E pare che ieri notte, prima di salire sull'aereo di Stato che è decollato dalla base di Nevati, il primo ministro si trovasse proprio nella villa di Falic. Lo ha scritto Haaretz. L'ufficio del Primo Ministro non ha commentato.