In Iran, a Teheran, appaiono cartelloni pubblicitari anti israeliani. Secondo il sito ufficiale della Guida suprema iraniana, il 10 aprile Khamenei ha dichiarato che Israele «deve essere punito e sarà punito» in seguito al recente attacco aereo al consolato iraniano in Siria, che l'Iran attribuisce a Israele.

