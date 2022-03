Russia, nasce l'Instagram di Mosca: Rossgram online il 28 marzo

La guerra del XXI secolo si combatte anche sui social. La Russia dopo aver bloccato tutti i social network occidentali scrive un nuovo capitolo dell'Infowar con l'occidente: nel paese arriva Rossgram, l'alternativa "russa" di Instagram, che promette di avere anche funzioni aggiuntive rispetto a quello americano.

«L'alternativa russa a Instagram con funzionalità e strumenti familiari e app mobili per Android e iOS sarà lanciata il 28 marzo» ha affermato lo specialista di marketing digitale Alexander Zobov aggiungendo che inizialmente la nuova piattaforma sarà disponibile per i migliori blogger, investitori e sponsor e sarà accessibile agli utenti ordinari ad aprile 2022.

Rossgram: ai primi utenti privilegi speciali, più monetizzazione

Al momento è disponibile solo la schermata home del social, con un Countdown del momento di apertura in cui la piattaforma andrà online. «Il 28 marzo 2022 verrà lanciato l'analogo russo di Instagram con le solite funzionalità e applicazioni mobili per Android e iOS» Si legge. Viene poi specificato che «Rossgram avrà anche ulteriori strumenti di monetizzazione per gli utenti: accesso a pagamento ai contenuti, una funzione di raccolta fondi (crowdfunding), un programma di riferimento e altri».

Infine l'invito a iscriversi, con la promessa di "privilegi speciali": «In questo momento hai l'opportunità di diventare i primi utenti con privilegi speciali. In primo luogo, l'accesso sarà aperto ai migliori blogger e partner (sponsor e investitori). Gli utenti regolari potranno accedere ad aprile 2022. Compila il modulo per ottenere l'accesso anticipato e maggiori informazioni».

Perchè Instagram è stato vietato in Russia

Instagram è stato vietato il 15 marzo in Russia dopo che la piattaforma ha modificato temporaneamente le proprie linee guida - che solitamente impongono la rimozione di post che disumanizzano o attaccano un gruppo - rimuovendo il divieto di incitamento all'odio contro l'invasione russa dell'Ucraina e i suoi responsabili. «Come risultato dell'invasione russa dell'Ucraina, abbiamo temporaneamente concesso forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole sui discorsi violenti come ‘morte ai russi invasori» ha scritto il portavoce di Meta, Andy Stone in una nota «Non permetteremo invece appelli credibili alla violenza contro i civili russi». La politica si applica agli utenti di Ucraina, Russia, Polonia, Lettonia, Lituania, Estonia, Slovacchia, Ungheria e Romania.

Facebook e Instagram bollate come "organizzazione estremista"

La decisione che ha suscitato l'immediata reazione del Cremlino, che l'ha aspramente criticata e ha bollato Meta come organizzazione estremista bandendola definitivamente dal paese. Nei giorni precedenti la stessa sorte era toccata a Facebook e Twitter in risposta alle restrizioni imposte all'accesso ai media statali russi, accusati di diffondere notizie false e propaganda sull’invasione in atto.