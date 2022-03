Invia un messaggio sul cellulare di un cittadino russo a caso, un sito sta aiutando ad aggirare la censura

Come una potentissima catena di Sant'Antonio si sta diffondendo a macchia d'olio in ogni paese occidentale un nuovo sito web - Squad303 - sviluppato da geniali programmatori polacchi - che aiuta di fatto la popolazione russa a prendere coscienza di quello che sta accadendo in Ucraina, ricevendo notizie sulla guerra in corso e in tempo reale. Uno strumento per aggirare la micidiale macchina di propaganda del Cremlino che ha bloccato ogni tipo di informazione. In Russia sono stati chiusi i principali canali social, non si può nemmeno usare la parola "guerra", centinaia di attivisti sono stati arrestati, chi manifesta rischia fino a 15 anni, e la censura regna sovrana su ogni tipo di notizia. Il sito polacco, invece, permette l'invio dal proprio cellulare (anche italiano) di un breve messaggio individuale (sull'evoluzione del conflitto in corso) a una persona a caso in qualsiasi parte della Russia. Il ricevente sconosciuto riceverà così il breve testo sul suo telefonino.

I programmatori polacchi che lo hanno ideato dopo l'attacco all'Ucraina hanno ottenuto circa 20 milioni di numeri di cellulare e quasi 140 milioni di indirizzi e-mail di utenti russi. In questo modo il sito, generando casualmente numeri e indirizzi, attingendoli da questo gigantesco database, permette di inoltrare messaggi dal proprio cellulare, con la possibilità di utilizzare un messaggio standard nel quale si invitano le persone ad aggirare la censura del presidente Vladimir Putin sui media.

Il sito è attivo dal 6 marzo e da allora sono sempre più le persone da tutto il mondo lo usano per far capire ai cittadini russi cosa sta accadendo a Kiev, Mariupol, Leopoli: filmati della guerra, immagini di bombardamenti, notizie sui soldati, documentazioni di quello sta accadendo che i russi non possono conoscere per via della censura di stato.

Mai come in questa guerra il peso delle informazioni sta risultando fondamentale. Così mentre aumenta la circolazione delle fake news e la macchina della propaganda mostra i muscoli (da ambo le parti), al contempo sta avanzando un esercito silenzioso composto da gente comune decisa a far sentire la propria voce anche solo condividendo la libertà delle informazioni disponibili con chi oggi è schiacciato dalla censura di stato.

Per utilizzare il sito è semplicissimo. Basta cliccare su send e il messaggio prestampato parte ad un numero sconosciuto. «Cari russi i vostri media vengono censurati, il Cremlino sta mentendo. Scopri la verità sull'Ucraina su internet gratis e sulla app Telegram. E' ora di rovesciare il dittatore Putin».