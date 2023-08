Influencer con 9 mogli: «Per accontentarle tutte a letto ho fatto un calendario. Ora voglio un figlio da ognuna di loro»

Arthur O Urso è un influencer da 210mila follower su Instagram, ma non sono solo le sue foto e i suoi reel ad averlo reso famoso in Brasile, il suo paese d'origine. Arthur ha acquisito celebrità grazie a una singolare scelta di vita. Il 38enne, fino allo scorso anno, aveva 9 mogli, ora diventate "solo" sei dopo che tre hanno chiesto il divorzio. Ma questo vero e proprio harem non gli basta, e si dice pronto a realizzare il suo sogno: «Il mio desiderio è sempre stato quello di avere 10 mogli. Ho solo una figlia, ma voglio avere un figlio con ciascuna delle mie mogli. L’amore che provo per ognuna di loro è lo stesso. Penso che sarebbe ingiusto avere figli solo con una o due di loro».

L'harem delle mogli

Tutto è cominciato quando Arthur ha sposato la sua prima moglie, Luana Kazaki, 27 anni, nel 2021. La coppia praticava lo scambismo, ma nonostante la poligamia sia un reato in Brasile, l'influncer ha voluto formalizzare l'unione con ognuna delle sue partner con una cerimonia religiosa in una chiesa di San Paolo (che non ha alcun valore legale).

Al momento, le sue mogli sono, oltre a Luana, Emelly Souza, 21 anni, Valquíria Santos, 24, Olinda Maria, 51, Damiana, 23, e Amanda Albuquerque, 28.

Gli appuntamenti

Arthur ha raccontato che inizialmente, per adempiere ai suoi "doveri coniugali" aveva scandito un calendario per non scontentare nessuna delle sue donne. Ma questa soluzione si è rivelata ben presto fallimentare: «Era come fare sesso per appuntamento. Mi sono ritrovato a fare sesso con una moglie e pensare a un’altra. Ora lasciamo che non ci sia nulla di organizzato». E a giudicare dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, tra le donne di Arthur sembra essersi instaurato un rapporto di complicità: non è raro vederle a letto tutte insieme o in piccoli gruppi.

I figli

Ora Arthur si dice determinato a portare a 10 il numero delle sue moglie, e vorrebbe da ognuna di loro un figlio. «Non voglio far arrabbiare nessuna delle mie sei mogli scegliendo quale far rimane incinta, quindi abbiamo optato per la maternità surrogata». Per rispondere alla domanda su come abbia intenzione di mantenere una famiglia così numerosa, basti pensare che grazie al suo account su OnlyFans riesce a guadagnare anche 60mila dollari al mese.