Marco Benatti: «Ho 10 figli, 100 aziende e tre mogli. L'ultima, Ilaria, era compagna di classe di mio figlio. Ma ora mi fermo»

10 figli, 100 aziende e tre mogli. Se i numeri fanno la felicità, possiamo dire che Marco Benatti è un uomo molto felice. Classe '53 Benatti nasce a Verona 70 anni fa (anzi ancora 69 perché le spegnerà il 29 luglio le sue prime 70 candeline). Imprenditore italiano, laureato in architettura all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Marco Benatti ha partorito e svezzato oltre 100 aziende, che lui chiama start up, 38 delle quali nel quadriennio in cui il mondo impazzì con l'avvento della new economy: la più famosa, Virgilio, portale Internet, l'ha ceduta a Seat Pagine Gialle e De Agostini.

Marco Benatti, i figli

Figlio di un noto architetto la galoppata professionale di Benatti junior comincia a Verona con uno studio di fotografia e pubblicità.

Una carriera inarrestabile, ma oltre alla carriera quella di Marco Benatti è una vita che vive su grandi numeri anche da un punto di vista affettivo.

Dalle prime nozze, celebrate in chiesa nel 1978 con Marilù Verzè, anche lei veronese, sono nati Marianna, 36 anni, e Carlo, 34, entrambi laureati in Bocconi. «Ero giovane e ambizioso. Mia moglie non volle seguirmi a Milano. Dopo 14 anni, eravamo due estranei».

Oltre vent'anni fa, l'imprenditore finì in prima pagina per tutt'altro motivo dalla carriera: aveva deciso di rinunciare a fare il supermanager per dedicarsi a tempo pieno al ruolo di padre e anche di madre del terzo figlio messo in cantiere con Marina Salamon, la sua seconda moglie, imprenditrice anche lei.

La storia con Marina Salamon

Un matrimonio quello con Marina durato 10 anni. «Lei voleva cambiarmi e io altrettanto. Voleva diventare il mio capo». Si racconta a Il Corriere della Sera l'imprenditore. Il matrimonio civile con Marina Salamon, finito dopo due lustri con un altro divorzio, gli ha portato in eredità Brando, 27 anni, figlio di Luciano Benetton («un ragazzo d'oro, vive a Hollywood, fa l'aiuto regista. è l'unico dei miei figli che non ho visto in sala parto»); Lupo, 24, laureato in Economia e commercio a San Francisco, residente a Barcellona; Jacopo, 22, che abita a Verona con la mamma e sta svolgendo il servizio civile; Francesco, 19, ora a Lund (Svezia) con il programma Erasmus, che studia Filosofia economica, nuova facoltà in lingua inglese a Ca' Foscari.

L'ultima moglie 39 anni piu' giovane di lui

Una vita con il piede sempre sull'acceleratore. Ora è al suo terzo matrimonio (lasciata Marina Salamon ha sposato Ilaria Filippi, 39 anni meno di lui), e con lei ha già 4 figli: Leone, 5; Luce, 4; Lampo, 2; Luna, 1 il 4 marzo. Inoltre ha due nipoti piu' grandi della sua figlia piu' piccola. «Tra un matrimonio e l’altro ho tradito. Alcune anche sul finire, quando il rapporto era già incrinato. Una macchia che mi porto dietro con vergogna». Come ha conosciuto Ilaria? «Era compagna di classe di Brando all’istituto salesiano. Avevo già divorziato da Marina. Venne a trovarmi con mio figlio e scoccò la scintilla». Ma tranquilli, la ragazza aveva già 19 anni. «È speciale come donna, come mamma, come ingegnera specializzata in architettura, fotografa e art director. Ignora che cosa siano le bugie, dice solo ciò che pensa. Ilaria mi ha insegnato un modo di amare che non conoscevo: mettere l’altro al primo posto. Io per lei sono al primo posto e lo stesso lei per me»: Ma pare non ci sia possibilità che la famiglia di Benatti aumenti ancora. «Sarebbe l’undicesimo. No, basta, mi fermo. Se penso che devo portarne quattro all’università... Avrò 90 anni».

E così il manager «mammo» ha battuto anche suo padre, morto nel 1988, che di figli ne ebbe sei.