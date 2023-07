Giovedì 20 Luglio 2023, 22:12 - Ultimo aggiornamento: 22:15

I duchi di Sussex Harry e Meghan hanno deciso di separarsi per qualche tempo per capire se il matrimonio celebrato cinque anni fa si è rotto definitivamente o se è possibile ricucire i rapporti. Le voci sulla crisi di una delle coppie più famose del mondo si rincorrevano da settimane, ma ora sono diventate così insistenti che le tiepide smentite con le quali si cerca di arginarle non le ascolta più nessuno. Le cose vanno male, molto male: nessuno degli obiettivi che i Sussex avevano in mente quando hanno deciso nel 2020 il clamoroso divorzio dalla Corte britannica si è realizzato. I contratti con Netflix e Spotify che dovevano consentir loro di guadagnare centinaia di milioni si sono arenati per mancanza di idee, di interesse e di spettatori. Il filone che avevano seguito finora, quello di guadagnare soldi e visibilità spargendo veleno sulla Royal Family, si è esaurito con la morte della Regina Elisabetta e con l’ascesa al trono di Carlo III, e ha comunque stufato tutti. Le spese del loro alto tenore di vita sono invece rimaste quelle di prima, e sono diventate insostenibili: già si dice che i Sussex abbiano messo in vendita la villa di Montecito, pagata 14 milioni di dollari anche grazie a un mutuo da nove milioni.

Harry e Meghan stanno per lasciarsi? Il rapporto (anche lavorativo) vacilla dopo la rottura con Spotify

MONDI DIFFERENTI

Fonti vicine alla coppia dicono che sia Harry a non poterne più. Non ama il mondo “Tinseltown”, il termine gergale che definisce il clima dorato e superficiale di Hollywood, al quale Meghan è invece così legata. Lui non ha veri amici in California, e non approva le scelte della moglie che ha firmato da sola un contratto con William Morris Endeavor, la maggiore agenzia delle celebrità, per rilanciare la sua immagine. Neppure Meghan approva le scelte di Harry, visto che non ha detto una parola sul libro “Spare”, lasciando al marito la responsabilità delle pesanti accuse a Carlo, William e alle loro mogli. Harry è andato da solo all’incoronazione del padre e la coppia non si vede insieme dal 4 luglio. Il principe partirà presto per l’Africa, dove in base a contratti già firmati dovrà girare un documentario per Netflix. Meghan non lo seguirà. Sono lontani i tempi in cui entrambi guardavano i tramonti nel Botswana tenendosi per mano, e Harry ammirava il coraggio di Meghan perché, come disse all’epoca, «non aveva paura di andare a fare la pipì da sola nel bosco».

Harry forse pensa proprio di ritirarsi in Africa, a seguire le orme di sua madre Diana nell’assistenza ai bisognosi. Può darsi che lo faccia davvero e ritrovi l’equilibrio di cui ha bisogno. Meghan resterà invece sicuramente in America e dovrà decidere, a 41 anni, che cosa fare della sua vita. Potrebbe diventare un’influencer che spiega alla gente come bisogna vivere per salvare il mondo, ma con tutti i jet privati che ha usato non è molto credibile. Pensava forse di darsi alla politica e contava sull’appoggio dei Clinton, degli Obama e dei Biden, che dopo qualche sorriso di circostanza si sono però tutti rapidamente defilati. Al funerale di Elisabetta, Meghan aveva chiesto al presidente americano un passaggio sull’Air Force One, ma le è stato negato, rimettendola al suo posto.

Il sontuoso castello che la duchessa contava di costruire dopo il divorzio dai Windsor si sta sgretolando pezzo dopo pezzo e se ci sarà un altro divorzio, quello da suo marito, la battaglia sarà complessa. Harry non ha introiti e dispone di qualche decina di milioni, che se ne andranno in parte per pagare gli avvocati. È praticamente certo che Meghan otterrà l’affidamento dei due figli Archie e Lilibet, visto che il marito ha scritto e dichiarato di aver fatto uso di droghe che gli hanno giovato, e di avere ucciso 20 talebani considerandoli pedine di una scacchiera. L’assegno di mantenimento per i due principini sarà cospicuo e forse dovrà pagarlo re Carlo con le sue risorse personali. Ma nemmeno lui se la passa bene: il governo ha appena deciso di ridurre dal 25 al 12 per cento la percentuale dei proventi del Crown Estate con la quale provvede alle sue spese, un taglio di 24 milioni di sterline.

MEDIA D’ACCORDO

L’amico dei Sussex Omid Scobie ha definito infondate tutte le voci che circolano, ma il National Enquirer, The Spectator e decine di siti web nel mondo le hanno rilanciate. Una fonte ha detto che Harry «ha bisogno di ritrovare sé stesso» e ha aggiunto che «il matrimonio e l’immagine pubblica della coppia sono stati influenzati negativamente dai brutti litigi con la famiglia e dall’enorme pressione finanziaria per il loro sontuoso stile di vita californiano. Quello stress unito ai loro problemi emotivi ha reso la vita un vero inferno e li ha spinti a questa separazione di prova». Per smentire tutto, basterà che i Sussex si facciano vedere in qualche ristorante di Los Angeles tenendosi affettuosamente per mano, ma difficilmente accadrà. Anche per loro il tempo dei sogni e delle favole è finito, e bisogna fare i conti con la realtà.