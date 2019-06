Londra, ragazza incinta di 8 mesi uccisa a coltellate: bebè in condizioni critiche

Heavily pregnant woman stabbed to death is identified as baby delivered at scene

Kelly-Mary Fauvrelle

Due omicidi in una sola notte a rendere ancora più tragico il bilancio dei fatti di sangue a Londra dove da mesi non si ferma l'ondata di violenza nei quartieri periferici, Una giovane di 26 anni,, incinta di otto mesi e un ragazzo di venti sono stati accoltellati a morte: i paramedici sono riusciti a salvare il bebè della giovane, che però versa in condizioni critiche in ospedale Il ragazzo, riporta Sky News, è stato trovato in una strada di East Ham, un quartiere est della capitale, poco dopo le 23:00 (mezzanotte in Italia) ed è morto sul posto. Scotland Yard è impegnata in queste ore nelle ricerche dell'assassino. La ventiseienne, riporta la Bbc, è morta alle prime ore del mattino di ieri in un'abitazione nel sobborgo londinese di Croydon, circa 15 km a sud della capitale. La polizia ha già arrestato un uomo di 37 anni sospettato dell'omicidio, mentre prosegue la l. La settimana scorsa un uomo sui 30 anni era stato accoltellato a morte nel quartiere di Barnet (nord) al culmine di una rissa. La sua morte aveva portato a cinque il bilancio delle persone uccise in sei giorni nella capitale britannica.