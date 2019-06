​Ragazza incinta all'ottavo mese uccisa a coltellate: i medici fanno nascere il bimbo

Una ventiseienne incinta all'ottavo mese è stata uccisa a coltellate da un 37enne a Londra: i medici hanno fatto nascere il bimbo. La polizia, scrive The Guardian, è stata chiamata a Raymead Avenue, nel Sud della capitale britannica, dove la giovane donna è stata uccisa a coltellate all'interno di un appartamento. Secondo le primissime informazioni il 37enne sarebbe già stato fermato dagli agenti. Nel frattempo, i medici sono riusciti a far nascere il piccolo che la giovane donna aveva in grembo, e ora il bimbo è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia britannica ed è stato trattenuto in custodia mentre gli agenti di polizia della Capitale hanno avviato un'indagine.

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, postato su Twitter una denuncia contro la violenza sulle donne: «La violenza contro le donne è endemica nella società e gli omicidi devastanti in casa, come questo, mostrano la portata del problema che affrontiamo. Le mie preghiere sono per questo bambino innocente e per la madre che ha perso così tragicamente».

Violence against women has no place in our city, and horrific murders in the home like this show the scale of the problem we face.

My heart goes out to this innocent child, and to the mother they have so tragically lost. @MetPoliceUK are investigating - please help if you can. https://t.co/ia8vIuViET

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) 29 giugno 2019