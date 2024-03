Houthi, esclation nel Mar Rosso: attaccata una nave mercantile. «Colpiremo anche nell'Oceano Indiano»

Escalation degli Houthi. Un'altra nave - aggiunge la Efe - sarebbe stata attaccata ieri sera al largo di Hodeida, secondo la Marina britannica, ma senza subire danni. Entrambi gli attacchi sono avvenuti tra ieri sera e questa mattina. Nel primo attacco, due missili hanno sorvolato una nave e si sono udite due forti esplosioni a distanza, senza causare vittime o danni, ha detto la Marina. Successivamente, una nave mercantile è stata colpita da un missile provocando «alcuni danni», ha aggiunto.

Houthi colpiscono una nave nello Yemen: «Siamo pronti ad attaccare anche nell'Oceano Indiano»

Nonostante l'attacco, «l'equipaggio è al sicuro e la nave sta procedendo verso il prossimo porto di scalo», ha detto la marina sulla piattaforma di social media X, senza identificare le navi prese di mira.

Neanche la rotta che dall'Oceano Indiano passa per il Capo di Buona Speranza sarà più sicura per le navi 'legate ad Isrelè. L'avvertimento arriva dagli Houthi dello Yemen, direttamente dal loro leader Abdel-Malik al- Houthi, che annuncia un allargamento dell'offensiva. Dopo gli attacchi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden per rappresaglia contro l'azione militare israeliana nella Striscia di Gaza, molte compagnie hanno scelto di evitare la strada più breve tra Asia ed Europa optando per la circumnavigazione del Capo di Buona Speranza. In un discorso trasmesso in televisione, al- Houthi ha avvertito che intende ora espandere le operazioni ad altre «inattese» rotte di navigazione. «Si tratta di un grande passo importante. Abbiamo avviato le nostre operazioni nell'Oceano Indiano», ha affermato, dopo aver rivendicato gli attacchi nei quali sono state prese di mira un totale di 73 navi e imbarcazioni militari da novembre.

March 14 Red Sea Update



Between 6:50 a.m. on March 14 and 12:40 a.m. on March 15 (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired two anti-ship ballistic missiles (ASBMs) from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Gulf of Aden and two additional ASBMs towards the Red… pic.twitter.com/Mck2CEEZSC

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2024