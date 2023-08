Hawaii, l'uragano Dora soffia sugli incendi: almeno sei morti, civili in fuga. ​Apocalisse a Maui

Il paradiso delle Hawaii sta bruciando. Gli incendi sull'isola di Maui hanno causato almeno sei morti e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perchè come hanno confermato le autorità stanno continuando le operazioni di soccorso. «Siamo ancora in modalità di ricerca e salvataggio quindi non so cosa accadrà a quel numero», ha commentato il sindaco della contea di Maui, Richard Bissen. Inoltre, diverse persone sono state ricoverate ad Honolulu a causa di ustioni, e oltre 2.100 persone sono state accolte in rifugi di emergenza. Solo a Maui oltre 14 mila persone sono ora senza corrente elettrica.

Incendi alle Hawaii, cosa succede

Diversi grandi incendi stanno divampando nello stato americano a causa della siccità e dei venti forti portati dall'uragano Dora, che hanno alimentato e rafforzato una serie di roghi provocando evacuazioni di massa, interruzioni di corrente diffuse e costringendo le persone a gettarsi in mare per scappare dalle fiamme. La situazione è grave soprattutto sull'isola di Maui: alcuni testimoni descrivono scene apocalittiche e di panico, con molte persone costrette a lanciarsi nell'oceano per salvarsi dalle fiamme. I video in circolazione mostrano le vie della popolare cittadina di Lahaina, rinomata meta turistica, avvolte dal fuoco e decine di negozi mangiati dalle fiamme. Le autorità hanno chiuso al pubblico tutte le arterie stradali della città e anche quelle di West Maui, isolando praticamente la parte occidentale dell'isola, che resta accessibile solo al personale di emergenza.

L'inferno

«È sicuramente uno dei giorni più difficili per noi», ha commentato la portavoce della contea, Mahina Martin.