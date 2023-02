Martedì 14 Febbraio 2023, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 18:48

Un ex ingegnere militare dell'aviazione russa avrebbe chiesto asilo politico agli Stati Uniti alla fine dello scorso mese di dicembre, offrendo in cambio alcuni segreti militari al Pentagono. Lo ha rivelato Yahoo News, che cita come fonte un report non classificato del Customs and Border Protection (CBP) degli USA, datato 11 gennaio 2023, ottenuto in esclusiva dalla redazione del sito.

Secondo quanto emerso, l'ex ingegnere militare russo - ora civile - si sarebbe recato a bordo di un suv al confine sud-occidentale del Paese, chiedendo alle forze di sicurezza frontaliere di essere ammesso entro i confini in quanto rifugiato politico: l'uomo avrebbe infatti dichiarato di aver partecipato attivamente alle proteste in Russia contro l'incarcerazione di Alexei Navalny, il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin, e per questo sarebbe stato perseguitato in madrepatria.

Inoltre, a sostegno della sua richiesta d'asilo, l'ex ingegnere dell'esercito russo avrebbe affermato davanti agli agenti del CBP di essere in possesso di diverse informazioni ricercate dal Pentagono.

In particolare, il richiedente asilo avrebbe rivelato di aver lavorato - dal 2018 al 2021 - alla progettazione del velivolo militare Tupolev Tu-160M, soprannominato "White Swan", nello stabilimento della Kazan Aviation.

Come riporta Aviation Report, il Tupolev Tu-160M - noto negli ambienti militari occidentali con il codice NATO "Blackjack" - ​​è «un bombardiere strategico profondamente modernizzato con capacità nucleare, il più grande e potente aereo supersonico con geometria alare variabile nella storia dell’aviazione militare». Lo stessso velivolo sarebbe in grado, inoltre, di raggiungere fino 2000 chilometri orari di velocità.

Secondo la CBP i bombardieri Tu-160M sarebbero stati impiegati nei bombardamenti militari russi in Ucraina e negli ultimi anni la Tupolev (l'azienda aerospaziale russa produttrice degli aerei da guerra) avrebbe già avviato un programma di aggiornamento del velivolo.

La CBP avrebbe deciso di non rispondere ad alcuna domanda di Yahoo News in merito alle informazioni contenute nel rapporto desecretato, in osservanza della policy aziendale che impone ai dipendenti di non parlare con gli organi di stampa a proposito di documenti sensibili diffusi in modo improprio.

Yahoo News ha dichiarato a sua volta di aver interrogato diversi funzionari di governo sulla vicenda. Tutti si sarebbero dichiarati sorpresi del fatto che le informazioni riguardanti il possibile informatore segreto siano state stilate in un rapporto giornaliero della CBP.

Nessuno di loro ha preferito tuttavia rilasciare ulteriori commenti, se non che l'identità e la storia dell'uomo dovrebbero essere state sottoposte a una lunga procedura di verifica da parte della CBP e del Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti (Dhs), prima di trasmettere i risultati all'FBI.

Yahoo News d'altro canto ha preferito evitare di diffondere le generalità del richiedente asilo - su consiglio delle stesse fonti interpellate - per non esporlo a eventuali ritorsioni da parte dei servizi segreti russi.

Non ha ottenuto conferme o smentite da parte dei funzionari di governo, ma Yahoo News è riuscito a parlare della vicenda con un alto funzionario dell'intelligence militare statunitense, rimasto anche lui anonimo.

Il portavoce avrebbe dichiarato che, nel caso venisse accertata l'identità del richiedente asilo russo menzionato nel rapporto della CGP, le informazioni in suo possesso riguardo alla variante del Tupolev Tu-160M sarebbero di sicuro interesse per l'intelligence americana.

In particolare, a quest'ultima non dispiacerebbe affatto scoprire se i russi stanno cercando di adattare gli attuali modelli di Tu-160M al lancio di missili ipersonici, capaci di viaggiare a una velocità superiore di cinque volte a quella del suono (da 6000 km/h in su).

«Sarebbe davvero un grosso problema se il White Swan fosse adattato per lanciare missili ipersonici: sono ordigni veloci e possono essere lanciati da lunghe distanze - ha spiegato il funzionario - Non abbiamo nulla che possa difenderci dai missili ipersonici: i sistemi Patriot e tutto il resto di ciò che stiamo fornendo all'Ucraina, è inutile in tal senso».