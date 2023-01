Guerra Ucraina, Zelensky: «Servono missili a lungo raggio». Offensiva russa nel Donetsk e Lugansk

Aggiornamenti in evidenza

Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 29 gennaio. L'Ucraina recluta nuovi soldati perché teme sia imminente una nuova violenta offensiva russa: magari proprio il 24 febbraio, primo anniversario della guerra nell'est Europa. "Abbiamo ha bisogno di missili a lungo raggio, soprattutto per eliminare la possibilità per l'occupante di posizionare i suoi lanciamissili lontano dalla linea del fronte e con essi distruggere le città ucraine» ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.