Un attacco di droni ha provocato un'esplosione in una fabbrica di munizioni a Isfahan, nel centro dell'Iran. Un comunicato della Difesa iraniana, citato dall'agenzia Irna, afferma che l'attacco «non ha avuto successo», con uno dei droni abbattuto dalla contraerea e altri due esplosi grazie a «trappole» predisposte a difesa dell'impianto. Il comunicato aggiunge che vi sono stati «danni minori» al tetto della fabbrica e che nessuno è rimasto ferito. Sui media iraniani è stato diffuso un video dell'esplosione, dove si sente un forte boato.

Attacco alla base iraniana, accuse agli Stati Uniti

L'aviazione statunitense e «un altro Paese» hanno attaccato l'impianto militare del ministero della Difesa iraniano nella città di Isfahan utilizzando dei droni: lo ha riferito la televisione Al Arabiya citando delle fonti, come riporta la Tass. L'attacco ha preso di mira un deposito di missili balistici. Secondo il canale televisivo Al Hadath, Israele è estraneo all'operazione, riporta sempre Tass.

Nel frattempo un importante incendio si è sviluppato in una raffineria di petrolio nella città settentrionale di Tabriz, ma non vi sono per ora indicazioni di un collegamento fra i due fatti. L'attacco dei droni avviene in un momento di forte tensione in Iran, dove sono in corso da mesi proteste popolari contro il regime. Nel frattempo i negoziati sul rinnovo dell'accordo sul nucleare sono ad un punto morto e Teheran viene accusata di fornire alla Russia droni usati negli attacchi in Ucraina.

Secondo la tv di stato iraniana Irib, che cita fonti ufficiali nell'esplosione - non si fa menzione di più di una deflagrazione - non ci sono stati feriti. «L'esplosione è avvenuta in un impianto per la fabbricazione di munizioni del ministero della Difesa, e secondo il vicegovernatore di Isfahan non ci sono vittime», ha affermato Irib, ripresa dalla Reuters online. Il funzionario, Mahammad Reza Jannesar, ha dichiarato alla tv di Stato: «Si stanno esaminando i danni e indagando le cause dell'esplosione... i risultati verranno annunciati più tardi».

Il ministero: azioni cieche non intaccano i nostri progressi

Il ministero della Difesa della Repubblica islamica in una nota ha commentato lo sventato attacco di droni contro uno dei complessi di officine dello stesso dicastero avvenuto nella città centrale iraniana di Isfahan, precisando che «queste azioni cieche non avranno alcun impatto sulla continuazione del progresso del Paese». Lo riporta l'Iran International, mentre l'agenzia Mehr scrive che il parlamentare Mohammad-Hassan Assafari ha accusato «gli oppositori e i nemici» della Repubblica islamica, che con questo attacco cercano di «turbare le capacità difensive» del Paese.