Guerra Ucraina, le storie delle vittime dell'attacco al condominio di Dnipro. «Olga era lì di passaggio»

Dopo l'attacco al condominio di Dnipro, ora non ci sono più 72 appartamenti ma 45 vittime, tra cui sei bambini. Dagli organi d'informazione ucraina arrivano diverse testimonianze sul prima e sul dopo dell'attacco russo avvenuto il 14 gennaio scorso: vite troncate di grandi e piccini, fatte di sogni e speranze, legate da un unico fil rouge in sostegno dell'Ucraina.

Il silenzio degli innocenti

Il salvataggio della 27enne Kateryna Zelenska da «quella casa» è un vero miracolo, perché la ragazza ha problemi di udito fin dall'infanzia - non poteva sentire quando i soccorritori hanno introdotto «i minuti di silenzio» durante la demolizione delle macerie.

Il Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: “Il mondo ascolta l'Ucraina a Davos e sa cosa ha fatto la Russia a Dnipro e ad altri territori d’Ucraina”.#StandWithUkraine pic.twitter.com/JsraIbRVEH — Ukr Embassy to Italy (@UKRinIT) January 18, 2023



«Minuti di silenzio» è un momento durante lo sgombero delle macerie in cui tutto si ferma. Anche i generatori nelle tende dei volontari vengono spenti in modo che i soccorritori possano sentire la voce delle persone che potrebbero sopravvivere sotto le macerie.

Il 15 gennaio, il Ministero degli affari interni ha riferito che Katya è stata ascoltata proprio in quel momento di notte e dopo 10 ore sono riusciti a tirarla fuori da sotto le macerie.

In totale, la donna ha trascorso 20 ore sotto i resti dell'appartamento, a causa della quale ha sofferto di ipotermia, ha detto Natalya Tkachenko, una conoscente della sua famiglia.

Ora la vittima è in ospedale, nel reparto di terapia intensiva. I suoi genitori sono con lei. La famiglia di Katya, il marito e il giovane figlio di Nikita, sono morti. Secondo sua sorella Alina, il bambino ha recentemente compiuto un anno. Kateryna e Oleksiy stavano insieme da più di 10 anni.

La dentista amica

Erano migliori amiche. Erano madri e mogli. Hanno lavorato come dentiste insieme per anni.

Il 14 gennaio, la 39enne Iryna Salamatenko e la 28enne Olga Usova si sono trovate nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Non vivevano nella casa dove i russi hanno colpito con un razzo, ma sono semplicemente passati di lì. Sono stati uccisi dall'onda d'urto dell'esplosione. L'amica di Iryna, Arina Akimova, ne ha parlato a "UP. Life".

«Non ci posso credere... Dolore e lacrime. Dnipro. Olya ha lasciato un ricordo luminoso e la Russia è per sempre Mordor , che sarà cancellato dalla faccia della terra», ha scritto Bilyak su Facebook.

La storia di Anastasia Shvets tra le rovine della sua stessa casa

Quando un razzo russo è volato nella casa della 24enne Nastya , lei stava riposando nel suo letto. A quell'ora, i genitori stavano preparando la cena in cucina. Dopo l'esplosione, la ragazza è stata immediatamente coperta da una porta. Ha avuto un trauma cranico, le sue gambe sono state colpite da frammenti di oggetti vari.

Nastya è riuscita a sopravvivere, ma i suoi genitori sono morti. Non l'ha saputo subito, perché anche la sera del 14 gennaio ha chiesto sui social se qualcuno li avesse visti vivi.

L'appartamento della sua famiglia è andato in rovina: parte della cucina, del bagno, del corridoio e del ripostiglio sono scomparsi. Tutto è distrutto. C'è una foto in cui Nastya è seduta nel mezzo del bagno i muri di cemento distrutti. Lì ha aspettato un'ora per i soccorritori.



«Non ho parole, non ho emozioni, non sento niente se non un grande vuoto dentro».

«Ho riconosciuto mio padre dal suo sorriso» la storia di Sabina Dorosh

Anche la madre e il padre di Sabina Dorosh vivevano nella casa che divenne colpita dalla Federazione Russa. Quel giorno, sua madre volevavederla: ha invitato sua figlia incinta a casai. Tuttavia, Sabina le ha offerto di rimandare l'incontro.

«La mamma voleva vederci. Voleva vederci quel giorno. Probabilmente ha avuto qualche premonizione. Allora l'ho calmata. Come sempre» , racconta Sabina a UP. Life

Il condominio è stato colpito e il marito di Sabina è corso a vedere come stessero i genitori di lei. Il padre non è stato trovato subito nell'appartamento perchè svenuto, mentre madre di Dorosh era cosciente.

Quando Sabina è arrivata in ospedale sua madre era in terapia intensiva. La sua faccia è stata ricucita mentre sua figlia e aspettava notizie per il padre che è in terapia intensiva. Entrambi non hanno più una casa.