Missile "killer di portaerei", l'arma che ha distrutto il palazzo a Dnipro: prodotto negli anni Sessanta e "impreciso"

Un missile Kh-22 progettato per distruggere gruppi di portaerei in mare. È questa l'arma usata dalla Russia che ha distrutto un palazzo a Dnipro. «È stato lanciato da un bombardiere a lungo raggio Tu-22M3. I lanci sono stati effettuati dalle regioni di Kursk e del Mar d'Azov. Un totale di 5 lanci di questi missili», ha detto alla Pravda il portavoce dell'aeronautica militare ucraina Yuriy Ignat.

Guerra in Ucraina, a Dnipro colpito condominio: almeno 5 morti e 38 feriti. Allarme aereo in tutta l'Ucraina, esplosioni a Kiev

Il missile ha una testata di 950 chilogrammi ed è chiamato "killer di portaerei". È progettato per distruggere gruppi di portaerei in mare e può essere dotato di una testata nucleare. Gli ucraini la considerano un'arma terroristica perché i missili sono progettati per distruggere un aereo, un missile o un elicottero. Questi frammenti volano per centinaia di metri, colpendo la popolazione civile. "Sparare nelle città è puro terrorismo. Kyiv è stata colpita da questi razzi oggi. E anche Kharkiv è stata attaccata da questi complessi quel giorno".

Ukraine 🇺🇦 reports that Russia used a Kh-22 missile to hit the 9 story apartment building in Dnipro



The Kh-22 is a Soviet longe-range anti-ship missile made in the 1960s. It flies fast and at a high altitude, it also has a powerful warhead, but it is highly inaccurate pic.twitter.com/T8ww0bOhak

