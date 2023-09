Nucleare, le foto satellitari di Russia, Cina e Usa: tunnel, nuove strutture e attività nei siti militari

Nucleare, rischio escalation? Russia, Stati Uniti e Cina hanno costruito nuove strutture e scavato nuovi tunnel nei loro siti di test nucleari negli ultimi anni: lo mostrano immagini satellitari ottenute in esclusiva dalla Cnn. Sebbene non ci siano prove che suggeriscano che i tre Paesi stiano preparando imminenti test nucleari, le immagini - fornite da un analista di studi sulla non proliferazione militare, spiega l'emittente - mostrano i lavori fatti in tre siti di test nucleari negli ultimi 3-5 anni. Il sito cinese si trova nella regione dello nordoccidentale dello Xinjiang, quello russo in un arcipelago dell'Oceano Artico e quello Usa nel deserto del Nevada.

I siti nucleari

Le immagini satellitari mostrano nuovi tunnel sotto le montagne, nuove strade e strutture di stoccaggio, nonché un aumento del traffico di veicoli in entrata e in uscita dai siti, ha affermato Jeffrey Lewis, professore aggiunto presso il James Martin Center for Nonproliferation Studies del Middlebury Institute of International Studies. «Ci sono davvero molti indizi che stiamo vedendo secondo cui Russia, Cina e Stati Uniti potrebbero riprendere i test nucleari», cosa che nessuno di questi Paesi ha fatto da quando i test nucleari sotterranei sono stati banditi dal Comprehensive Nuclear Test del 1996, ha detto Lewis.

Il trattato

La Cina e gli Stati Uniti hanno firmato il trattato, ma non lo hanno ratificato.