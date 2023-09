Dall’inizio dell’aggressione russa ai danni dell’Ucraina la Polonia è tra i più solidi e attivi alleati di Kiev. Alla base dell’impegno di Varsavia ci sono ragioni geopolitiche, vista la vicinanza della Russia, ma ovviamente anche storiche per un Paese che ha dovuto subire il giogo di Mosca negli anni dell’Unione Sovietica. Ora però, quasi a sorpresa, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki in una intervista televisiva ha annunciato che saranno sospese le forniture di armi a Kiev. Come mai? A cosa si deve questa svolta? Fondamentalmente la risposta si sintetizza con una doppia E: economia ed elezioni.

