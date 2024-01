Decima guerra fra Israele e palestinesi, diretta oggi 9 gennaio: doppiata la boa del terzo mese dall'attacco di Hamas, che ha trucidato oltre 1.300 civili israeliani e ne tiene ancora in ostaggio oltre 100, e dalla reazione di Tel Aviv, che ha ucciso oltre 23.000 palestinesi nella Striscia di Gaza, fra i quali quasi la metà di minorenni, l'esercito israeliano si rischiera in gran parte dello scenario bellico puntando a raid mirati contro i capi di Hamas.

Intanto, con una operazione a sorpresa, centinaia di soldati e di agenti accompagnati da ruspe hanno isolato stamane un'area di insediamento ebraico presso Betlemme (Cisgiordania) ed hanno poi demolito le abitazioni in alcuni avamposti eretti nelle vicinanze della colonia 'Pney Kedem'. La presenza dei militari ha sollevato l'indignazione del deputato Simcha Rothman, un dirigente del partito Sionismo religioso, che risiede in quella colonia. Anche il leader del suo partito Bezalel Smotrich (il ministro delle finanze che funge anche da ministro nel ministero della difesa) ha accusato il comandante militare della regione, Yehuda Fuchs, di averlo «aggirato».

Con una operazione a sorpresa, centinaia di soldati e di agenti hanno isolato un'area di insediamento ebraico presso Betlemme (Cisgiordania) ed hanno poi demolito le abitazioni in alcuni avamposti eretti nelle vicinanze della colonia Pney Kedem. La presenza dei militari ha sollevato l'indignazione del deputato Rothman, dirigente del partito Sionismo religioso. Il ministro della difesa Gallant ha sottolineato di aver ordinato di persona quella operazione, che è coincisa con l'arrivo in Israele del segretario di Stato Usa Blinken. L'amministrazione Biden ha espresso più volte preoccupazione per le attività dei coloni in Cisgiordania.