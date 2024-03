Guerra a Gaza, la diretta. «Ondata di dimissioni tra i portavoce dell'esercito di Israele»

Aggiornamenti in evidenza

Tregua a Gaza più lontana: Israele non va ai colloqui del Cairo, accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Contro il parere di Netanyahu, oggi il membro del gabinetto di guerra Gantz va dalla Harris. La vicepresidente Usa chiede un immediato cessate il fuoco di 6 settimane e l'apertura dei valichi per gli aiuti. Almeno 12 i morti ieri sera in un raid sul campo profughi di Nuseirat. Altri 7 stanotte a Rafah. Media locali parlano di un'ondata di dimissioni tra i portavoce dell'esercito israeliano.

Aspides, perché l'Italia è in prima linea nel Mar Rosso? il tema cruciale dell'autonomia Ue (e c'entra Trump)