Gaza, Hamas: «Possibile accordo in 24-48 ore se Israele accetta richieste». Idf: non abbiamo attaccato convoglio degli aiuti

Aggiornamenti in evidenza

La nave militare Duilio ha abbattuto ieri nel Mar Rosso un drone lanciato contro il cacciatorpediniere italiano dagli Houthi dello Yemen. «Gli attacchi terroristici» dei ribelli sostenuti dall'Iran sono una grave violazione del diritto internazionale, commenta Crosetto. La nostra Marina «difende la libera navigazione», sottolinea Tajani.

Israele ha accettato l'intesa per una tregua di 6 settimane e «la palla ora è in mano ad Hamas», afferma Washington. Oggi riprendono i colloqui al Cairo. Effettuato dagli Usa il primo lancio di aiuti sulla Striscia. Quattordici vittime in un raid israeliano effettuato ieri sera vicino Rafah, 4 in uno nella notte a nord di Gaza. Un 13enne ucciso in Cisgiordania.