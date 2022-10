Gran Bretagna, «Cibo orribile, è tutto congelato» bufera sulla modella italiana sposata con il giocatore del Manchester City

«Cibo orribile ovunque, è tutto congelato». Suscita indignazione inGran Bretagna la frase pronunciata dalla modella italiana Sara Arfaoui, 27 anni, moglie del calciatore del Manchester City Ilkay Gundogan. Sara, che sui social è seguita oltre 500mila followers ha risposto a una domanda dei fan su quale fosse il suo ristorante preferito a Manchester dicendo che non ce ne era nessuno buono, anzi che erano tutti orribili. Una risposta che ha fatto indignare tutti e attirato le critiche di chef e critici di cucina.

I followers avevano chiesto alla modella quale fosse il suo ristorante preferito a Manchester. La risposta, davvero netta, è arrivata poco dopo nelle storie: «Mi dispiace essere onesta, ma nessuno. Sono stanca di non trovare un buon ristorante, il cibo è orribile ovunque. Non riesco a trovare un vero ristorante italiano o un buon sushi o anche solo cibo fresco... è tutto congelato. I ristoranti qui si concentrano sul fare soldi con le bevande, sono tutti locali notturni, non puntano sul cibo di qualità. Forse a Londra ma a Manchester niente. Mi dispiace».

La rabbia: «Affonda le piccole attività»

La risposta ha suscitato un'ondata di indignazione. Il critico gastronomico Jay Rayner ha detto a The Sun: "Questo è un punto di vista ridicolo. Manchester è piena di ottimi ristoranti indipendenti. È un vero gioiello di posto dove mangiare e commenti come questo durante i periodi economici difficili non sono utili per le aziende che lottano per sbarcare il lunario". Thom Hetherington, amministratore delegato dell'evento Northern Restaurant and Bar, ha dichiarato al Manchester Evening News : "I ristoranti locali hanno bisogno del nostro supporto ora più che mai e, club come il Manchester City, i suoi giocatori sono sempre stati di supporto al settore in città - anzi alcuni hanno aperto i propri locali come Taste on King Street. Anche il marito di Sara, Ilkay aveva lanciato un fantastico appello per supportare le attività ricettive durante la pandemia.

'Mi dipiacerebbe davvero se persone come Sara, che ha vissuto e viaggiato in tutto il mondo, venissero nella mia città natale, vivessero qui per molti anni, si divertissero e poi dicessero in giro che la città ha un cibo terribile.'

Lo chef: «Le mogli dei calciatori non hanno classe»

Lo chef televisivo Gary Usher ha aggiunto: "Abbiamo due ristoranti a Manchester e sinceramente sono felice che i calciatori e le loro mogli non vengano perché metterei in dubbio la nostra offerta se lo facessero. Buon gusto e classe non sono certo sinonimi delle mogli dei calciatori e delle loro sale cinematografiche a tema leopardato".

Tra i famosi migliori ristoranti di Manchester ci sono il ristorante spagnolo Tast, di cui è comproprietario l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola, e Mana, che nel 2019 ha ottenuto una stella Michelin.

Chi è Sara Arfaoui, le comparse in Rai e il matrimonio

Sara Arfaou è nata in Francia ma si è trasferita in Italia da bambina. Dopo alcune collaborazioni con Rai 1 (è stata Professoressa" all'Eredità), poi ha incontrato Gundogan all'inizio dell'anno scorso e hanno annunciato il loro fidanzamento a dicembre. Si pensa che la coppia si sia sposata in un ufficio del registro in Danimarca prima di celebrare un sontuoso matrimonio per amici sul Lago di Como in Italia a maggio. Gundogan è stato il primo acquisto dell'allenatore Pep Guardiola per il Manchester City, quando si è trasferito con un contratto da 21 milioni di sterline dal Borussia Dortmund nel 2016.Da allora, il calciatore nato a Gelsenkirchen ha collezionato 264 presenze con il City, segnando 51 gol, di cui due in 12 partite finora in questa stagione. Gundogan ha collezionato 62 presenze con la nazionale tedesca, segnando 16 gol, di cui uno contro l'Inghilterra in una partita della Nations League la scorsa settimana a Wembley.