Intelligenza artificiale, quali sono le ultime novità? Il tema del momento riguarda i chatbot, cioè le applicazioni software (i bot) usati per interagire con le conversazioni umane in modo naturale. I chatbot sono già molto diffusi e sicuramente navigando nell'internet vi sarà capitato di incrociare e di interagire con un chatbot. Ad esempio quando entrate in un sito si apre una piccola finestra di conversazione dove vi si dà il benvenuto e vi pongono domande per capire perché siete approdati su quel sito, cosa state cercando. Quel robottino che sta dietro quella chat è ambizioso: è come un servizio clienti che promette di essere pazienti e di dare una risposta a un vostro bisogno. Il chatbot più famoso del momento è ChatGpt. Proviamo a capire come funziona e perché è diventato così famoso. ChatGpt infatti è più evoluto rispetto a quel robottino che ha in canna molte risposte ma comunque molto limitate e "standardizzate". ChatGpt è stato addestrato per sostenere una conversazione molto più complessa di quella che è in grado di fare il chatbot di un negozio di mobili (dove, semplificando, alla parola "finestra" corrisponde una gamma di finestre da vendere e basta).