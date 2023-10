Germania, gli ebrei temono il clima antisemita. E c'è chi ormai ha paura ad uscire con la kippah

Il Consiglio centrale degli ebrei in Germania ha denunciato il rischio di un deterioramento del clima per gli ebrei. Il presidente Josef Schuster ha alla televisione ZDF non ha nascosto i propri timori: «È stato allarmante vedere la gente che non ha più il coraggio di uscire per strada indossando la kippah o che vuole rimuovere il proprio nome dai cartelli dei campanelli«. In questi giorni in Germania ha fatto molto discutere la stella a sei punte disegnata sulla porta di diverse famiglie ebree Berlino. Riferendosi poi agli appelli violenti partiti dal gruppo terrorista di Hamas che invocavano alla jihad, Schuster ha chiarito che le misure di sicurezza sono ovviamente state rafforzate anche se molti ebrei non possono non essere molto inquieti. «Molti genitori hanno deciso di non mandare i figli a scuola».

Allo stesso tempo, ha lodato il fatto che tutti i partiti politici tedeschi abbiano condannato gli attacchi di Hamas in Israele anche se resta la preoccupazione per la recrudescenza dell'antisemitismo.

In questi giorni anche il cardinale di Monaco Reinhard Marx ha invitato ad essere vigili e ha chiesto ai Paesi arabi a reagire nei confronti del terrorismo islamico contro Israele.

«La religione a volte è parte del problema, perché può essere usata. E diventa blasfemo quando donne e bambini vengono massacrati e la gente grida: Dio è grande: Dio è grande. E ha aggiunto: Non sento abbastanza opposizione da parte del mondo arabo - e questo è ragionevole aspettarselo» ha affermato secondo la agenzia cattolica KNA.

L'arcivescovo di Monaco e Frisinga ha anche avvertito che la religione continua a diventare meno importante nella società. «La scomparsa della religione e della fede biblica è pericolosa per la democrazia».