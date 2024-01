Gaza, decine di morti in raid israeliano nella Striscia. «Vittime civili, per lo più donne e bambini»

Il Regno Unito e gli Usa annunciano nuove sanzioni contro l'Iran e gli Stati Uniti risponderanno in modo consequenziale all'attacco in Giordania. «Ma non cerchiamo una guerra con l'Iran né un conflitto ampio in Medio Oriente»: così il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Presa di mira la base militare Usa di al Omar in Siria da razzi sparati da forze filo-iraniane.

Hamas smorza le aspettative per una tregua duratura a Gaza: «Israele accetti di porre fine all'aggressione globale alla Striscia».

L'Arma disporrà l'immediato trasferimento a un incarico non operativo del carabiniere che sabato scorso durante un sit in pro Palestina, rispondendo ad una manifestante, aveva detto, come emerso in un video, di non riconoscere il presidente Mattarella. La Procura di Milano aprirà un fascicolo di indagine.