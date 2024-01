Cnn: 3 soldati Usa uccisi in attacco in Giordania. Biden: «Morti patrioti, troveremo i responsabili»

Aggiornamenti in evidenza

Diretta della decima guerra fra israeliani e palestinesi, oggi 28 gennaio: nel 115° del conflitto a Parigi incontro fra rappresentanti del governo di Tel Aviv e di Hamas per giungere a una tregua in cambio della liberazione dei 110 ostaggi catturati dai miliziani palestinesi il 7 ottobre. Quel giorno Hamas trucidò oltre 1.300 civili israeliani scatenando la reazione di Israele che da allora ha causato la morte nella Striscia di 25mila persone, una vasta parte delle quali composta da minorenni. I feriti sono oltre 60mila e le condizioni di vita fra le macerie sono terribili. Inoltre gli attacchi israeliani non avrebbero messo fuori uso che il 20% della rete di tunnel che Hamas ha realizzato nella Striscia.

I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi ancora detenuti da Hamas: lo scrive il New York Times riferendo che l' accordo che potrebbe essere siglato nelle prossime due settimane.