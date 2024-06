Lunedì 3 Giugno 2024, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 11:54

La Russia, il 16 maggio scorso, avrebbe mandato sullo spazio una nuovo satellite: Il cosmos 2756. Secondo quanto riferito da Robert Wood rappresentante degli Usa per gli affari politici presso le Nazioni Unite, sembrebbe trattarsi di un arma antispaziale in grado di attaccare altri satelliti.

Guerra in orbita, Usa: «Mosca ha lanciato un'arma contro-spaziale». Cos'è Cosmos 2576 e quali sono i rischi (per i satelliti)

Cosmos 2576

Il 16 maggio, la Russia ha deciso di lanciare il satellite Cosmos 2576 dal cosmodromo russo di Plesetsk, a circa 800 km a nord di Mosca. Secondo l'agenzia spaziale russa si tratterebbe di un lancio solo ed esclusivamente di controllo. Robert Wood, rappresentante degli Usa, ha affermato che Cosmos 2576 si trova sulla stessa orbita del satellite americano USA 314.

Atto di guerra

Secondo gli Usa se questo satellite misterioso dovesse manomettere l'USA 314 si tratterebbe di un vero e proprio atto di guerra. Se dovessero essere queste le intenzioni dei russi allora una priorità assoluta per le forze spaziali russe sarebbe quello di disattivare il maggior numero possibile di satelliti americani da ricognizione e comunicazione, il più velocemente possibile. In questo modo verrebbero privati gli Stati Uniti di una delle loro maggior risorse.

I possibili danni

Nel caso in cui dovesse esserci un possibile scontro tra questi due satelliti, secondo l'Union of Concerned Scientists del Massachusetts, si rischierebbe di diffondere più di 100.000 mila frammenti in orbite basse compromettendo anche gli altri satelliti terrestri da cui dipendiamo per la comunicazione, la navigazione e altri scopi strettamente pacifici. Trovandosi inoltre in orbite basse anche la Stazione Spaziale Internazionale sarebbe a rischio.