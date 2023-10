Gaza, il dramma dei bambini in ospedale. «Se spostati moriranno». I medici: «Uccideteci pure, noi restiamo qui»

Un sibilo. Una fiammata gigantesca. Un boato. Poi alcune pareti di cemento che tremano sotto l'impatto dell'onda d'urto. Sono le 18 quando Israele colpisce il perimetro del valico di Rafah, fra Gaza e l'Egitto. A breve distanza, sul versante egiziano, sono ancora parcheggiati centinaia di camion con aiuti umanitari dall'Egitto, dalla Turchia e dal Qatar destinati alla popolazione della Striscia. Ci sono medicinali, acqua potabile, materassi e coperte per le molte migliaia di sfollati che da giorni dormono all'addiaccio, adesso anche sotto la pioggia. E tra quei tir ci sono anche le autocisterne con il carburante, essenziale per gli ospedali dove è iniziato il conto alla rovescia delle ultime ore di autonomia: il combustibile per i generatori è sufficiente ancora per poche ore lancia l'allarme l'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, mentre Msf parla di una situazione sanitaria «al collasso», con molti medici fuggiti via con le loro famiglie.

Il dramma dell'ospedale a Gaza

I medici di Gaza si rifiutano di lasciare i bambini gravemente malati.

In risposta all’appello rivolto agli abitanti di Gaza di evacuare il nord nel contesto di un’imminente invasione di terra da parte delle forze israeliane, i medici dell’ospedale Kamal Edwan si rifiutano di andarsene per prendersi cura di bambini che non possono sopravvivere senza l’aiuto di attrezzature mediche. «Se volete ucciderci, uccideteci mentre continuiamo a lavorare qui», ha detto il dottor Hussam Abu Safiya il 15 ottobre. «Trasferire i bambini da questo posto significa consegnare loro una condanna a morte». L'ospedale contiene l'unica unità di terapia intensiva nel nord della Striscia di Gaza. Le riprese dall'interno dell'ospedale Al Shifa di Gaza City, visitate da Sky News e dal New York Times, mostrano decine di persone, inclusi bambini e neonati, in cura da medici, mentre sempre più persone continuano a essere trasportate all'interno, nonostante un ordine di evacuazione per la città diversi giorni fa prima di una prevista invasione di terra.

The UN operation in Gaza is "on the brink of collapse" and they are "running out of body bags", an official has said.



Dr Hussam Abu Safiya, said that most of their patients are children and they're doing their best to help them survive.



Read more here: https://t.co/UhRRaEt36r pic.twitter.com/zv3rIAB4OD — Sky News (@SkyNews) October 17, 2023

L'appello

Il dottor Mohammed Ghneim, medico di medicina d'urgenza dell'ospedale, ha detto alle telecamere di Sky News: «Il carburante finirà nei prossimi giorni, quindi non c'è elettricità né pompe di ossigeno. Questo influenzerà il ricovero dei pazienti. Abbiamo molti civili che sono venuti in ospedale per trovare un posto sicuro: abbiamo più di 2.500 persone qui. Poi l'appello: «Per favore, se siete esseri umani, questo è un appello urgente - fermatevi, salvate Gaza. Non abbiamo forniture mediche, non abbiamo gas, né farmaci, non abbiamo nulla. Per favore, fermate questa crisi umanitaria».