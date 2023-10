Iran contro Israele, perché si teme l'intervento dei Pasdaran: chi sono i guardiani della rivoluzione

I Pasdaran sono i cosiddetti Guardiani della rivoluzione in Iran: sono la forza militare più importante del regime sciita che governa a Teheran. Ma non sono semplici militari: sono miliziani religiosi, idelogici. Pochi giorni fa abbiamo appreso che gruppi di questa potente milizia sono stati spostati al confine con Israele che sta combattendo contro Hamas.

Iran, la guerra si allarga? Combattenti pasdaran verso il confine con Israele, timori Usa, la Cina rompe il silenzio: cosa sta accadendo

Bisogna capire in quale (pericolosissimo) contesto si stanno muovendo i protagonisti delle tensioni che stanno infiammando il Medioriente. E cosa stanno dichiarando. Israele «sparirà» e «la Nazione palestinese uscirà vincitrice nella battaglia finale per liberare la Palestina». Lo ha dichiarato Ali Akbar Velayati, influente consigliere per la politica estera della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, in un incontro con il rappresentante di Hamas nella Repubblica islamica, Khaled al-Qaddoumi.

«Questo è un principio definito», ha aggiunto Velayati, elogiando i recenti risultati ottenuti dalla «resistenza palestinese» e sostenendo che Hamas «si sta muovendo sulla strada giusta verso la vittoria finale». Velayati, citato dall'agenzia Mehr, ha affermato che l'operazione su larga scala lanciata da Hamas, denominata Diluvio di Al-Aqsa, è stata «un passo importante che ha scioccato i nemici», aggiungendo che «l'Iran è al fianco del popolo palestinese oppresso e continuerà il suo sostegno spirituale». Ma vediamo chi sono i Pasdaran e che ruolo svolgono nella Repubblica islamica.