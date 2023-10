Gaza, la "metropolitana" di Hamas: una rete di tunnel sotterranei per nascondersi e lanciare attacchi

Sono chiamati la “metropolitana di Gaza”, una miriade di tunnel sotto Gaza utilizzati da Hamas, secondo le forze di difesa israeliane. Sono ovunque, passano inosservati, permettono di lanciare attacchi, nascondersi, far sparire gli ostaggi. Un servizio della Cnn rilancia l'allarme dell'Idf secondo cui Hamas è sottoterra, «si nasconde nei tunnel di Gaza».

Tajani: «L’Italia è contro Hamas non contro la Palestina. Ma Israele deve difendersi»

La "metropolitana di Gaza"

Qui nasconderebbe anche armi e ostaggi. Non sono solo i passaggi usati per contrabbandare merci dall’Egitto e lanciare attacchi in Israele. Si tratterebbe di una "seconda sotterranea che le Forze di Difesa Israeliane chiamano colloquialmente “metropolitana di Gaza”. Un labirinto di cunicoli, a diversi chilometri sottoterra dove si nascondono merci e persone, razzi e depositi di munizioni. "Ospitano centri di comando e controllo di Hamas, lontano dagli occhi indiscreti degli aerei e dei droni di sorveglianza dell’Idf.“ Non si trovano solo all'aperto, in luoghi sterrati, coperti dalla vegetazione, ma anche nei pressi di un'abitazione, ora distrutta, un garage, un tombino: sono ovunque.

Cunicoli di cemento che portano nel cuore di Gaza e permettono di essere trasparenti.

Nel 2021 Hamas ha affermato di aver costruito 500 chilometri (311 miglia) di tunnel sotto Gaza. “Se fosse vero, i tunnel sotterranei di Hamas sarebbero poco meno della metà della lunghezza della metropolitana di New York". «Si tratta di una rete di tunnel molto intricata, molto grande – enorme – su un pezzo di territorio piuttosto piccolo», ha detto Daphne Richemond-Barak, professoressa alla Reichman University di Israele ed esperta di guerra sotterranea.

LA COSTRUZIONE

Secondo gli esperti sono stati usati strumenti di base per scavare la rete nella profondità del suolo, che è cablata con elettricità e rinforzata con cemento. "Israele accusa da tempo Hamas di dirottare il calcestruzzo destinato a scopi civili e umanitari verso la costruzione di tunnel. I critici di Hamas affermano anche che le massicce spese del gruppo per i tunnel avrebbero potuto invece finanziare rifugi antiaerei civili o reti di allarme rapido come quelle oltre confine in Israele". Chiaro che i tunnel da sempre "strumenti" di guerra, offrano - scrive Cnn- a gruppi militanti come Hamas un vantaggio nella guerra asimmetrica, annullando alcuni dei vantaggi tecnologici di un esercito più avanzato come l’Idf.

"Ciò che rende i tunnel di Hamas diversi da quelli di al Qaeda nelle montagne dell’Afghanistan o dei Viet Cong nelle giungle del sud-est asiatico è che ha costruito una rete sotterranea sotto una delle aree più densamente popolate del pianeta. Quasi 2 milioni di persone vivono nelle 88 miglia quadrate che compongono Gaza City. «È sempre difficile avere a che fare con i tunnel, non fraintendetemi, in qualsiasi contesto, anche quando sono in zona montana, ma quando sono in zona urbana allora tutto è più complicato: gli aspetti tattici, gli aspetti strategici, il aspetti operativi e, naturalmente, la protezione che si desidera garantire alla popolazione civile», ha affermato Richemond-Barak, che è anche membro senior del Lieber Institute for Law and Land Warfare e del Modern War Institute di West P.

IL BILANCIO

Dall’attacco terroristico del 7 ottobre in Israele in cui sono state uccise almeno 1.400 persone, per lo più civili, l’Idf ha ripetuto che Hamas si nasconde in questi passaggi “sotto le case e all’interno di edifici popolati da civili di Gaza innocenti”, trasformandoli di fatto in scudi umani. Si prevede che l’Idf darà la caccia alla rete nella sua prossima incursione di terra a Gaza, poiché negli ultimi anni ha fatto di tutto per eliminare i tunnel di Hamas. «Lo spostamento dei civili fuori da Gaza City contribuirebbe a rendere più sicura l'eliminazione dei tunnel, ma tali operazioni saranno pericolose», ha affermato Richemond-Barak. L'IDF può rendere i tunnel temporaneamente inutilizzabili o distruggerli.