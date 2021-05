Chicago, gatto si lancia dal quinto piano di un palazzo per sfuggire a un incendio

Si è gettato dalla finestra del quinto piano di un palazzo di Chicago per sfuggire a un incendio scoppiato in un appartamento ed è sopravvissuto. Il fortunato protagonista della vicenda è un gatto rimasto illeso dopo il balzo. Una squadra dei vigili del fuoco della città è riuscita a immortalare il momento del lancio del felino nero mentre usciva dal fumo creatosi nella struttura. «Si è nascosto sotto la mia macchina e dopo un paio di minuti è uscito e ha cercato di scalare il muro per rientrare», ha detto il portavoce dei vigili del fuoco Larry Langford, intervistato dal The Guardian.



Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z — Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021

