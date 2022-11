G20 a Bali, primo incontro oggi tra Biden e Xi Jinping. Lavrov ricoverato in ospedale subito dopo l'arrivo

Aggiornamenti in evidenza

Il vertice del G20 comincia domani, ma il prologo politico è già oggi con l'incontro del pomeriggio (metà mattinata in Italia) fra il presidente americano Biden e il presidente cinese Xi Jinping con conferenza stampa del solo Biden. È il primo incontro bilaterale fisico tra i due leader dallo scoppio della pandemia, dopo diverse conversazioni telefoniche.

Test di primaria importanza dato che l'incontro avviene dopo mesi di tensioni su Taiwan, l'invasione russa dell'Ucraina e la linea di sostegno a Putin scelta da Pechino, la stretta sulle esportazioni in Cina di chip per i computer più avanzati, dalle quali la Cina dipende per il settore militare e garantirsi la scalata tecnologica nell'intelligenza artificiale e nell'informatica quantistica. L'attesa più ottimistica per l'incontro Biden-Xi profila come buon risultato che serva a 'non deteriorare ulteriormente' le relazioni Usa-Cina, secondo le parole di fonti statunitensi: questo la dice lunga sulla difficoltà del momento.

Quanto alla riunione del G20 domani e mercoledì, i diplomatici dei responsabili stanno cercando di capire se c'è una strada per concordare un documento politico generale finale: lo scontro è sul giudizio della guerra russa in Ucraina. La Russia fa parte del G20, ma Putin resta a Mosca: a Bali ci sarà solo il ministro degli esteri Lavrov. Per la premier Meloni si tratta della prima riunione del G20: da programma sono previsti due interventi su questione alimentare, energia e sicurezza prima, contrasto della pandemia e delle malattie globali poi (sarà interessante vedere che cosa dirà a proposito dei vaccini).

Incontrerà bilateralmente Biden, Xi Jinping, il premier indiano Modi.