Lavrov, malore al G20: il ministro degli Esteri russo ricoverato a Bali. Mosca frena: fake news

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è stato portato in ospedale dopo aver subito un problema di salute dopo il suo arrivo per il vertice del G20 a Bali,: lo riferiscono le autorità indonesiane. Tre funzionari del governo e medici indonesiani hanno detto all'Associated Press che il diplomatico russo «è in cura sull'isola».

BREAKING: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov taken to the hospital after arriving for the G-20 summit in Bali, Indonesian officials say. https://t.co/F3oUhTsCGf — The Associated Press (@AP) November 14, 2022

Tutti hanno rifiutato di essere identificati in quanto non autorizzati a discutere la questione pubblicamente. Due delle persone hanno detto che Lavrov è in cura per un «problema cardiaco».

Il giallo

La portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, ha però bollato la notizia come una «fake news». «Io e Serghei abbiamo letto la notizia in Indonesia e non potevamo credere ai nostri occhi: è venuto fuori che è stato ricoverato in ospedale. Ovviamente è il massimo della falsità», ha scritto Zakharova su Telegram.