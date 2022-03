Fuga di gas al Parco olimpico di Londra: evacuati in 200. Allerta nel quartiere: «Chiudete porte e finestre»

Grave incidente nella mattinata di oggi all'Aquatics Centre di Londra. Una fuga di gas cloro causato da una "reazione chimica" ha portato all'evacuazione di più di 200 persone dall'arena sportiva e dalle attività commerciali e dai cantieri circostanti. Gli abitanti della zona di Stratford sono state invitate a rimanere a casa e chiudere porte e finestre.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Una guerra batteriologica è possibile? MOSCA Putin minaccia di usare piccole testate nucleari LA POSIZIONE Armi chimiche, il monito di Varsavia

I vigili del fuoco di Londra hanno fatto sapere che una «elevata quantità di gas di cloro è stata rilasciata all'interno dell'Aquatics Centre del Queen Elizabeth Olympic Park a Londra a causa di una «reazione chimica». L'Aquatics Center, dal canto suo, ha affermato che l'incidente è avvenuto nel momento in cui «la società di gestione delle strutture che gestisce la sala impianti ha preso in consegna i prodotti chimici della piscina».

Il gas cloro, una sostanza così letale da essere stata usata come arma di guerra, può essere fatale se inalato e provoca anche mancanza di respiro, visione offuscata, bruciore al naso, agli occhi e alla gola e vesciche sulla pelle. Il sindaco di Londra ha esortato i cittadini a evitare la zona che circonda l'Aquatics Centre.

We are responding to an incident at Queen Elizabeth Olympic Park and have a number of resources on scene. More updates to follow. Please only call 999 for genuine medical emergencies and use 111 online for any other urgent medical needs. pic.twitter.com/JW5cYEn23G

— London Ambulance Service 💙 (@Ldn_Ambulance) March 23, 2022