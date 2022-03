Martedì 22 Marzo 2022, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 18:25

Piccole testate nucleari. Sono armi che non raggiungono la potenza della bomba di Hiroshima. Ma sono comunque armi nucleari. Putin potrebbe considerare anche queste per trasformare la guerra in corso e rompere il tabù stabilito 76 anni fa dopo Hiroshima e Nagasaki. Ne ha parlato Ulrich Kühn, esperto di armi nucleari dell'Università di Amburgo e del Carnegie Endowment for International Peace. «Le possibilità sono basse ma sono in aumento», ha detto Ulrich Kühn in un'intervista al New York Times (Nyt): «La guerra non sta andando bene per i russi», ha aggiunto, «e la pressione dall'Occidente è in aumento». Secondo Kühn, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe lanciare un attacco nucleare contro un'area disabitata anzichè contro le truppe ucraine per segnalare la sua intenzione di sferrare attacchi più duri in futuro. «É orribile parlare di queste cose», ha commentato il Kühn, «ma dobbiamo considerare che questa sta diventando una possibilità».

Putin potrebbe sparare un'arma contro una zona disabitata invece che contro le truppe, ha detto Kühn. In uno studio del 2018, ha delineato uno scenario di crisi in cui Mosca ha fatto esplodere una bomba su una parte remota del Mare del Nord come un avvertimento.

Washington si aspetta altre mosse atomiche da Putin nei prossimi giorni. Mosca è probabile che «faccia sempre più affidamento sul suo deterrente nucleare per segnalare l'Occidente e proiettare la forza» mentre la guerra e le sue conseguenze indeboliscono la Russia, ha detto giovedì al Comitato dei Servizi Armati della Camera il tenente generale Scott D. Berrier, direttore della Defense Intelligence Agency.

Si parlerà anche di possibili attacchi nucleari durante la visita europea di Biden giovedì 24 marzo. Impiego di armi chimiche, biologiche, cibernetiche o nucleari. Nulla è escluso in una guerra che sembra ed è novecentesca per molti aspetti ma che potrebbe vedere nuovi, rovinosi debutti dal punto di vista delle armi. Gli analisti americani riportati sul Nyt spiegano che l'uso e la minaccia dell'uso di armi nucleari da parte della Russia sono una costante «specialmente per guadagnare tempo e vantaggio quando hanno perdite sul campo di battaglia». E l'escalation nucleare minacciata da un esercito che detiene il più grande arsenale nucleare del mondo, fa paura.

James R. Clapper Jr, un generale in pensione che è stato direttore dell'intelligence all'epoca di Barack Obama, ha detto che Mosca ha abbassato la sua barra per l'uso atomico dopo la guerra fredda, quando l'esercito russo è caduto in disgrazia. «Non gli importava», ha detto Clapper delle truppe russe che hanno rischiato un rilascio di radiazioni quando hanno attaccato il sito del reattore nucleare di Zaporizhzhia. «Sono andati avanti e ci hanno sparato sopra. Questo è indicativo dell'atteggiamento russo di laissez-faire. Non fanno le distinzioni che facciamo noi sulle armi nucleari», ha detto Clapper al Nyt.

Non è chiaro come la Russia eserciti il controllo sul suo arsenale di armi meno distruttive. Ma alcuni politici ed esperti americani hanno denunciato che le armi più piccole di entrambe le parti minacciano comunque di sconvolgere l'equilibrio globale del terrore nucleare. Per la Russia, notano gli analisti militari, queste minacce ed esibizioni muscolari di armi meno distruttive hanno permesso a Putin «di espandere la zona di intimidazione di cui ha bisogno per combattere una sanguinosa guerra convenzionale».

Di cosa parliamo quando parliamo di armi nucleari

Sul sito delle Nazioni Unite le armi nucleari vengono definite le armi più pericolose sulla terra. Una può distruggere un'intera città, uccidendo potenzialmente milioni di persone, e mettendo in pericolo l'ambiente naturale e le vite delle generazioni future attraverso i suoi effetti catastrofici a lungo termine. Le armi nucleari sono state usate solo due volte in guerra: a Hiroshima e Nagasaki nel 1945.

Con piccole testate nucleari si intendono le armi tattiche da utilizzare direttamente sul campo di battaglia che hanno la funzione di mettere fuori uso o ridurre la capacità aggressiva dell'esercito nemico o di arrestarne l'avanzata sul terreno di battaglia. Sono ordigni di piccole dimensioni, facilmente trasportabili ed utilizzabili senza l'utilizzo di mezzi aerei, ma direttamente dalle truppe sul campo di operazione. Durante la guerra fredda, sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica hanno prodotto e schierato decine di migliaia di armi nucleari tattiche. Queste includevano proiettili di artiglieria nucleare, missili antiaerei nucleari e proiettili anticarro nucleari.