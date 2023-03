Riforma pensioni Francia, violente proteste a Parigi: vetrine spaccate e cassonetti in fiamme, almeno 21 arresti

Tensioni e scontri a Parigi lungo il percorso del corteo dei manifestanti in piazza per protestare contro la riforma delle pensioni. Dopo un avvio sostanzialmente tranquillo in Place de la Bastille la situazione è cambiata più avanti, lungo il percorso, dove si è riunito un gruppo formato da diverse centinaia di individui che hanno attaccato un fast-food, una banca e un negozio di alimentari. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, sono state oggetto di lanci di oggetti diversi, alcuni dei quali in fiamme. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere diversi incendi, soprattutto di bidoni della spazzatura.

Parigi, 800mila manifestanti: disordini dei black bloc

Secondo il conteggio del sindacato CGT, sono 800.000 i manifestanti oggi a Parigi, la cifra più alta dal 19 gennaio, prima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. Il corteo è partito in modo pacifico dalla Bastiglia, ma sul percorso che deve portarlo fino all'Opéra Garnier un centinaio di black bloc hanno attaccato un fast food, spaccato le vetrine di una banca e di un piccolo supermercato, distruggendo panchine e pensiline. Le forze dell'ordine hanno cercato di intervenire ma sono state bersaglio di oggetti, sassi e bottiglie incendiarie. I pompieri sono intervenuti a più riprese per spegnere le fiamme di cassonetti incendiati.

Almeno 21 gli arresti

Sono almeno 21 gli arresti compiuti finora a Parigi dalle forze dell'ordine durante i disordini e gli scontri a margine della manifestazione di protesta contro la riforma delle pensioni. Le forze dell'ordine hanno separato i partecipanti alla manifestazione sindacale dagli elementi più violenti presenti in testa al corteo. Secondo la prefettura, circa «un migliaio» di «elementi radicali», vestiti di nero e con il volto coperto, sono presenti nel corteo.