Il paese più felice al mondo? La Finlandia, l'Italia sale al 25° posto. Ecco la classifica del World Happiness Report

Chiedimi se sono felice, recitava il titolo di una commedia di vent'anni fa. Ma la felicità è anche una questione nazionale: ci sono paesi più felici (spensierati?) di altri. La Finlandia batte tutti, secondo l'Onu. Certo, non è stato un anno grandioso, visto che è scoppiata una pandemia che ha colpito, e sta colpendo, tutto il globo, ma ci sono indicatori che segnalano quanto si è badato al benessere fisico e psichico delle persone, anche al di là del Covid.

Per il terzo anno consecutivo la Finlandia è il Paese dove si è più felici al mondo. Lo sancisce il World Happiness Report redatto dalla United Nations Sustainable Development Solutions Network in base ai dati del Gallup World Poll.

In a Lamentable Year, Finland Again is the Happiest Country in the World https://t.co/jGzx81PEo2 via @HappinessRpt pic.twitter.com/oUp6crxZJi — Happiness Report (@HappinessRpt) March 19, 2021

E noi? L'Italia guadagna tre posizioni, scalando il 25/o posto. Il Report è supportato da varie organizzazioni, tra le quali, in Italia, per il quinto anno la Fondazione Ernesto Illy e illycaffè. Il Report ha esaminato in particolare le conseguenze del Covid-19 stabilendo, sorprendentemente, che non c'è stato un declino del benessere nel mondo.

Ma perché i finlandesi sorridono di più? Secondo il Report il posizionamento della Finlandia è da attribuire principalmente alla fiducia della popolazione nei confronti della propria comunità, elemento che ha contribuito al benessere delle persone.

What's the relationship between nature connectedness and wellbeing? Listen to the latest A World of Wellbeing Podcast, featuring Dr. @John_M_Zelenski, Professor of Psychology and Director of the Happiness Laboratory at @Carleton_U. https://t.co/0wPcpRKbgF pic.twitter.com/FDBPEs70ol — Gallup (@Gallup) March 18, 2021

L'Italia guadagna posizioni, tuttavia a differenza di altri Paesi, secondo i ricercatori del World Happiness Report, la risposta al virus è stata insoddisfacente, principalmente per una scarsa adesione dei cittadini alle misure richieste e i pochi controlli, nonostante le misure stringenti. «La pandemia ci ricorda tutte le minacce ambientali che ci affliggono - ha commentato l'economista e saggista statunitense Jeffrey D. Sachs, presidente di United Nations Sustainable Development Solutions Network - l'urgente necessità di collaborare e le difficoltà di ottenere tale collaborazione in ogni singolo Paese e globalmente. Dobbiamo lavorare per il benessere piuttosto che per la ricchezza, che sarà precaria se non miglioriamo il nostro modo di gestire la sfida dello sviluppo sostenibile». illycaffè è società Benefit dal 2019, inserendo nel suo statuto aree di intervento come la qualità della vita, che si realizza attraverso sostenibilità economica, sociale e ambientale. La felicità dei dipendenti e delle comunità con le quali opera sono un'area di intervento fondamentale.

Per il mondo nel suo complesso, sulla base dei dati annuali del Gallup World Poll, non c'è stato un significativo cambiamento generale ma c'è stato un aumento di circa il 10% nel numero di persone che hanno detto di essere preoccupate o tristi.

